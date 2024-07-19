На Минском моторном заводе состоялась диалоговая площадка к 30-летию института президентства

План поставок продукции Минского моторного завода в 2024 году реализуют на 108 %. Экономические прогнозы и другие важные темы обсуждали на диалоговой площадке в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее приурочили к 30-летию института президентства. Ведь в сложные 1990-е именно Александр Лукашенко настоял на том, чтобы советское наследие не разрушалось, а приумножалось. И сегодня тот грамотно выбранный подход приносит дивиденды всей стране. Ведь здесь мы говорим не только об экономическом суверенитете, но и людях, которых обеспечили рабочими местами.

Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода: Все ключевые показатели, даже по некоторым рынкам, значительно плюсуем, чтобы компенсировать на сегодня значительное увеличение желания потребителей приобретать нашу продукцию. Соответственно, работаем над новыми рынками. Если мы говорим об экспорте, это 114,4 %. По этому году мы опять же плюсуем экспорт. Ожидаем по году получить около 108 % экспорта.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Безусловно, такие крупные предприятия, как МАЗ, БЕЛАЗ, моторный завод, все наше крупное машиностроение, они должны быть в собственности государства. К большому сожалению, опыт наших многих соседей показал, что передача в частные руки приводит к разорению этих предприятий. Пройти через этап шоковой терапии с разорением, с увольнением, с тем, что население просто будет уезжать из-за этого, мы не можем и не могли допустить. И Президент справился с этой задачей.

К слову, моторный завод поставляет продукцию в 28 стран – это не только сотрудничество с рядом европейских государств, но и Африканский континент. Причем реализуют товары без лишних рисков. 85 % контрактов уже заключены.