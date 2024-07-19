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Александр Лукашенко назначил уполномоченных Президента в областях и Минске

19 июля 2024 07:43
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Александр Лукашенко назначил уполномоченных главы государства в областях и Минске. Так, представлять интересы Президента в Брестской области отныне будут первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко назначил уполномоченных Президента в областях и Минске-1

В Витебской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич и председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. В Гомельской области – управделами Президента Юрий Назаров и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В Гродненской области – государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович и председатель КГК Василий Герасимов. В Минской области – заместитель председателя ВНС Александр Косинец и заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. В Могилевской области – глава Администрации Президента Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц. В Минске – председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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