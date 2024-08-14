Экспедиция с участием белорусов отправилась к Северному полюсу

«Ледокол знаний» отправился из Мурманска к Северному полюсу. В пятой арктической экспедиции, организованной при поддержке госкорпорации «Росатом» и российского общества «Знание» участвуют и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кудревич, научный сотрудник лаборатории трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси:

Очень переживаем, потому что это какой-то новый экспириенс для нас, но мы готовы ко всему. Отбор был достаточно жесткий, как мне кажется, потому что нас выбрали из 2 тысяч представителей и участников Всемирного фестиваля молодежи. Нас всего лишь 15 отобрали.