Экспедиция с участием белорусов отправилась к Северному полюсу

«Ледокол знаний» отправился из Мурманска к Северному полюсу. В пятой арктической экспедиции, организованной при поддержке госкорпорации «Росатом» и российского общества «Знание» участвуют и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Ледокол знаний» отправился из Мурманска к Северному полюсу. В пятой арктической экспедиции, организованной при поддержке госкорпорации «Росатом» и российского общества «Знание» участвуют и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это молодые ученые трех институтов Академии наук: Анна Дорошенко, Мария Кудревич, Юрий Русак, а также девятиклассник столичной средней школы № 148 Антон Шибицкий.
Мы идем на Северный полюс!
Мария Кудревич, научный сотрудник лаборатории трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси:
Очень переживаем, потому что это какой-то новый экспириенс для нас, но мы готовы ко всему. Отбор был достаточно жесткий, как мне кажется, потому что нас выбрали из 2 тысяч представителей и участников Всемирного фестиваля молодежи. Нас всего лишь 15 отобрали.
Многие зарубежные участники и эксперты рейса станут первыми представителями своих государств, которые достигнут Северного полюса. Все они доставят на финальную точку маршрута флаги своих регионов и стран, а также станут слушателями цикла лекций «Самый северный лекторий».