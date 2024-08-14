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Экспедиция с участием белорусов отправилась к Северному полюсу

14 августа 2024 07:43
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«Ледокол знаний» отправился из Мурманска к Северному полюсу. В пятой арктической экспедиции, организованной при поддержке госкорпорации «Росатом» и российского общества «Знание» участвуют и белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспедиция с участием белорусов отправилась к Северному полюсу-1

Это молодые ученые трех институтов Академии наук: Анна Дорошенко, Мария Кудревич, Юрий Русак, а также девятиклассник столичной средней школы № 148 Антон Шибицкий.

Мы идем на Северный полюс!

Экспедиция с участием белорусов отправилась к Северному полюсу-4

Мария Кудревич, научный сотрудник лаборатории трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси:
Очень переживаем, потому что это какой-то новый экспириенс для нас, но мы готовы ко всему. Отбор был достаточно жесткий, как мне кажется, потому что нас выбрали из 2 тысяч представителей и участников Всемирного фестиваля молодежи. Нас всего лишь 15 отобрали.

Экспедиция с участием белорусов отправилась к Северному полюсу-7

Многие зарубежные участники и эксперты рейса станут первыми представителями своих государств, которые достигнут Северного полюса. Все они доставят на финальную точку маршрута флаги своих регионов и стран, а также станут слушателями цикла лекций «Самый северный лекторий».

# Ученые # общество

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