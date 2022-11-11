15 ноября – крайний срок платежа на недвижимость и оплаты земельного налога. Что будет, если не заплатить вовремя?

Приближается 15 ноября, а значит срок уплаты имущественных платежей. В 2022 году к этому числу физлица обязаны уплатить авансовый платеж на недвижимость и земельный налог. Он исчисляется в размере 50 % от полной суммы за год.

Екатерина Зарецкая, заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц МНС:

Исчисление налогов производится на основании сведений, которые предоставляются в налоговые органы государственными органами и организациями. В частности, сведения о зарегистрированных транспортных средствах предоставляются ГАИ МВД. Сведения об объектах недвижимости и земельных участках, на которые зарегистрированы права собственности физических лиц, предоставляются Государственным комитетом по имуществу, в частности Национальным кадастровым агентством. Кроме того, сведения о земельных участках могут предоставляться структурными подразделениями землеустройства местных исполнительных комитетов. По сроку 15 ноября 2022 года физические лица оплачивают доплату транспортного налога за 2021 год. Уплата налогов может производиться любым удобным для плательщика способом. Это может быть оплата через ЕРИП, например, через QR-код, QR-код указан в извещении. Оплата может производиться по короткому коду для оплаты в ЕРИП. Опять же, он указан в извещении.

Следует помнить, что в случае несвоевременной уплаты налогов может быть начислена пеня или взыскание налогов в принудительном порядке. Бывают случаи, когда человек не специально не произвел оплату, тогда сумма штрафа будет менее 15 %. В случаях умышленной неуплаты налога – выше. Екатерина Зарецкая:

На настоящий момент наибольшая сумма налога внесена именно плательщиками земельного налога, это порядка 70 % предъявленных к уплате в 2022 году сумм авансового платежа. Примерно на таком же уровне, порядка 70 %, произведена уплата транспортного налога за 2021 год. Немного меньше на текущий момент уплачен налог на недвижимость – порядка 60 %. Скорее всего, это связано с тем, что в текущем году впервые отменена льгота для владельцев одной квартиры, которые раньше совершенно не платили налог на недвижимость. Эта льгота отменена с 2022 года, поэтому физические лица в текущем году будут уплачивать налог на недвижимость в отношении квартир.

Стоит помнить, что налоги, вне зависимости от места жительства и гражданства, уплачивают все лица, которые имеют на территории Беларуси недвижимость или земельные участки, а также владельцы транспортных средств. Екатерина Зарецкая:

Отдельные категории физических лиц пользуются льготами по уплате налогов. Это традиционно пенсионеры по возрасту, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, либо лица, имеющие право на снижение общеустановленного пенсионного возраста в соответствии с законодательством. Также от уплаты налога на недвижимость и земельного налога освобождаются инвалиды 1 и 2 групп, военнослужащие срочной военной службы, граждане, проходящие альтернативную службу, а также ветераны Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные. Кроме того, от уплаты налога освобождаются члены многодетной семьи.