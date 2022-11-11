Сказочный сад, музей дождя и собственная метеостанция. Вот как работает минская гимназия с эконаправлением

Любить и уважать природу с малых лет столичных школьников учат в гимназии № 19. Сегодня это одно из старейших учебных заведений Минска, которое в 2023 году отметит свой 55-летний юбилей.

Юрий Круглик, директор гимназии № 19 г. Минска:

Мы на повышенном уровне изучаем такие учебные предметы, как химия, биология. За каждым учебным классом закрепили определенный проект. Дети, которые помладше, занимаются такими вещами, как сбор корма для бездомных животных. Те, кто постарше, занимаются опытно-практическими работами. С 2009 года на базе гимназии работает ресурсный центр.

Итак, ребята, сейчас мы с вами проходим зону умеренных широт. Это, например, драцены, также традесканции и пахиры – это наиболее редкие растения, которые здесь находятся.

Сказочный ботанический сад – место, где царствует природа, под чуткой охраной мудрых черепах и экзотических рыбок. В окружении цветов и необычных растений школьники познают мир на уроках биологии и географии.

Вероника Борщевская, учитель биологии гимназии № 19 г. Минска:

Сейчас мы находимся в водной зоне. Из растений можно отметить элодею канадскую, мы делаем с ней лабораторные работы. И роголистник сине-зеленый.

Мы можем наблюдать различные растения – агава, очитки, кактусы. Также вы можете наблюдать цветение молочая розо-белого. Есть небольшой террариум со степными черепахами.

Следующая зона – это зона тропических лесов. Это различные виды монстер, фикусов.

Таинственный изумруд, сияющий сапфир, невесомый тальк и прочный корунд. Школьный музей минералов и горных пород сегодня – это более 240 видов уникальных даров природы из всех уголков земного шара.

Тереза Галица, учитель географии гимназии № 19 г. Минска:

Гордостью нашей выставки является группа кварцев, здесь представлены горный хрусталь, дымчатый кварц, розовый кварц, аметисты. Также мы гордимся нашей коллекцией белорусского янтаря. У нас существует единственное месторождение на юге Беларуси, южнее Кобрина, называется месторождение Гатча. В конце прошлого учебного года у нас был гость – министр природных ресурсов Республики Беларусь, который подарил нам два образца – это базальт и туф. Они добыты совершенно недавно, и мы гордимся, что они есть в нашей коллекции.

Но и это далеко не все тайны столичной гимназии. Музей дождя и собственная метеостанция – изюминка учебного заведения, главная особенность которой – прототипы настоящих научных приборов, собранных руками юных исследователей.

У меня в руках гигрометр, он измеряет влажность воздуха. Это научный гигрометр, а это природный. Эта сосновая шишка тоже может измерять влажность воздуха.

Рамка облаков нужна для того, чтобы узнавать, какие сегодня облака и будут ли осадки.

Прибор для измерения атмосферного давления. Этот барометр мы делали своими руками с помощью банки, резинки, скотча, воздушного шарика и трубочки.

У меня в руках прибор, который называется анемометр. С его помощью мы измеряем скорость ветра. Его можно заменить подручными средствами – обычными стаканами из-под кофе, булавкой и карандашом.

Ольга Фасина, учитель начальных классов гимназии № 19 г. Минска:

Приборы, которые мы подбирали для метеостанции, на доступном уровне объясняют даже маленьким детям такие сложные явления, как атмосферное давление, влажность воздуха. И, что самое главное, это позволяет детям знакомиться с исследовательскими проектами.

Клуб любителей экотранспорта – еще одна удивительная инициатива.

Мы проводим мероприятия. Ежегодно у нас весной и осенью проводятся велосъезды. Также мы часто катаемся в разные места, изучаем правила дорожного движения и просто весело проводим время.