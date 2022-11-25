Медиация – волшебная палочка в коммуникации. Как она поможет быстро урегулировать конфликт?

Ирина Орловская, исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов, руководитель центра «Медиация и право»: Когда приходят стороны к медиатору, считается, что медиатор – это чистый лист – ничего не знаю, ничего не видел и не слышал. Медиатором на сегодня может быть человек, который имеет высшее юридическое образование и прошел специальное обучение по программе, утвержденной Министерством юстиции.

Рабочая, семейная, школьная – она учит главному: умению не только слушать, но и слышать собеседника. В арсенале опытного медиатора масса инструментов, которые способны потушить пожар эмоций. Самые известные – эхо-повтор, язык тела и уникальная техника «Адвокат дьявола».

Ирина Орловская: Когда сторона стоит на своей позиции и никуда не хочет сдвигаться, задача медиатора – показать те возможности, которые могут наступить, если мы сейчас не придем к каким-то решениям. Один из супругов заявляет: я разведусь, напишу исковое заявление, пойду в суд и выполню всю эту процедуру. Когда ты начинаешь задавать вопросы, кто будет писать исковое заявление, что вы туда напишите... Может, это все-таки тот конфликт, который можно урегулировать, если вы сядете и постараетесь друг друга услышать.

Ирина Орловская:

Почему медиация в школе может и должна быть? Потому что если она туда входит, то желание и умение мирно разрешить конфликт помогает сохранить ту атмосферу, микроклимат в школе доброты и то, для чего школа существует, чтобы дети приходили и получили знания, общались и умели общаться мирно. Мы не делаем упор только на Минск. Конечно же, есть и другие области, которые активно участвуют. Это Гомель и Гомельская область. И именно в Гомеле это те ребята, которых мы учили онлайн. Это Витебская область, Гродненская область.

Видеть белое в черном, находить позитив в негативе, решать спор без суда и следствия в силах каждого. Медиация поможет найти выход из эмоционального тупика.