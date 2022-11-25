«Как в современном мире человеку не потеряться». Митрополит Вениамин рассказал о Рождественских чтениях

Новости Беларуси. Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Об этом 25 ноября говорят медики, педагоги, социальные работники и духовенство в Национальной библиотеке. Здесь открылись восьмые Белорусские Рождественские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях давления, которое оказывается на нашу страну извне, сейчас как никогда необходим диалог духовенства и власти. С Министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты соглашения подписаны в обновленном формате. Документ о сотрудничестве с Обществом Красного Креста Белорусская православная церковь подписала впервые. Основное направление работы нового тандема – помочь людям, которые находятся в непростой жизненной ситуации. На повестке форума также сотрудничество церкви и образования.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Тема Рождественских чтений говорит о том, как в современном мире, который теряет свою устойчивость, традиции, опоры, в том числе и на духовных составляющих, современному человеку не потеряться, не прийти в уныние, печаль, растерянность, как же дальше быть. А чтобы сознавать, что все это можно преодолеть, нужно найти правильные шаги и двигаться в нужном направлении.