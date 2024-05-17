Дзиодзина: даже если Зеленский был честен, но сломлен, вопрос к лидерским качествам остаётся жёстким

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В 20-х числах завершается срок президентских полномочий Зеленского, и на сегодня уже можно взглянуть на череду его должностных «достижений» на срезе. Хотя, казалось бы, ну а белорусы то тут при чем?.. Беларусь, конечно, не Украина. Но исторически так сложилось, что они наши ближние. В чем-то другие и в чем-то такие же. Пусть не всегда событийно, но личностно. Потому социальные механизмы зачастую работают схоже.

Но если оценивать, в чем мы точно разные, – это лидеры. Ведь как раз они задают политический курс страны для развития. Потому на данный момент между нами и Украиной столь существенная разница. Тем не менее как бы там ни было, порой осмыслять опыт других людей не менее важно, чем собственный. Хотя бы ради того, чтоб понять от противного: сколь нежелательно может быть приглашение Запада стать Европой. Ведь в жанре схожих сценариев соблазняли и нас. А трагичный опыт жителей Украины демонстрирует, как могло бы быть.

Очень многое в мире познается в сравнении. И если сравнивать якобы близкого людям Зеленского с тем, как поступал и правда близкий народу Президент Лукашенко, разница оказалась существенной. Например, еще до начала предвыборной Зеленский транслировал мнение – я не такой человек, я за мир! И даже если представить, что нынешний Президент Украины был честен, однако со временем сломлен, то вопрос к лидерским качествам остается не менее жестким.