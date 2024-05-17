Дзиодзина: даже если Зеленский был честен, но сломлен, вопрос к лидерским качествам остаётся жёстким

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В 20-х числах завершается срок президентских полномочий Зеленского, и на сегодня уже можно взглянуть на череду его должностных «достижений» на срезе. Хотя, казалось бы, ну а белорусы то тут при чем?.. Беларусь, конечно, не Украина. Но исторически так сложилось, что они наши ближние. В чем-то другие и в чем-то такие же. Пусть не всегда событийно, но личностно. Потому социальные механизмы зачастую работают схоже.
Но если оценивать, в чем мы точно разные, – это лидеры. Ведь как раз они задают политический курс страны для развития. Потому на данный момент между нами и Украиной столь существенная разница. Тем не менее как бы там ни было, порой осмыслять опыт других людей не менее важно, чем собственный. Хотя бы ради того, чтоб понять от противного: сколь нежелательно может быть приглашение Запада стать Европой. Ведь в жанре схожих сценариев соблазняли и нас. А трагичный опыт жителей Украины демонстрирует, как могло бы быть.
Очень многое в мире познается в сравнении. И если сравнивать якобы близкого людям Зеленского с тем, как поступал и правда близкий народу Президент Лукашенко, разница оказалась существенной. Например, еще до начала предвыборной Зеленский транслировал мнение – я не такой человек, я за мир! И даже если представить, что нынешний Президент Украины был честен, однако со временем сломлен, то вопрос к лидерским качествам остается не менее жестким.
Алена Дзиодзина:
Ведь, неплохой человек не профессия. И даже толковый руководитель в творческом коллективе не означает, что человек компетентен управлять предприятием или сможет возглавить страну. На примере Зеленского это видно: «Я, может, и жесткий руководитель в «Квартале», но при этом я либерален. Я считаю, что все эти куски земли про человеческую жизнь. Я бы взял человеческую жизнь и сказал, что в ней наша цель. Сохраним людей!», – говорил Владимир Зеленский еще даже до начала предвыборной.
И ведь говорил вроде правильно, однако, будучи лидером, поступал иначе. Как раз в годы его правления в большей степени гибли люди. А попытки обсуждать перемирие зачастую тормозились самим Зеленским. И абсолютно не суть, какие конкретно мотивы стояли за чередой поступков Зеленского, ведь эффективного лидера ценят по факту: сохранил – погубил. И на сегодня очевидно, что нынешний Президент Украины со своей (подчеркну!) президентской задачей не справился.
В то время как Президент Лукашенко выстоял, сколь ни упрекали его в недостаточной либеральности или излишней жесткости. Однако по факту именно он с позиции пользы для общества со своей лидерской ролью справляется.
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