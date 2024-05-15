Алёна Дзиодзина: гимн страны представляет собой культурный код нации и отражает отношение к жизни

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Гимн страны представляет собой культурный код нации и, как правило, отражает характерный подход и отношение к жизни. Например, если бы сейчас человеку, ни разу не посещавшему Беларусь, предложили сложить впечатления о белорусах по гимну, то в первую очередь он бы узнал, что местные люди мирные и развивать свое государство предпочитают за счет трудолюбия, а не путем подавления и диктата.

В то же время по наполнению гимна можно понять, что белорусское миролюбие не пацифизм, и путать одно с другим уж точно не стоит. На днях Беларусь отмечала День государственных символов. Размышляя о такой типологии дат с точки зрения психологической ценности, их можно сравнивать с компасом. Ведь обращаясь, например, к тексту гимна, отдельным деталям герба, цветам и узорам на флаге, еще раз погружаешься в понимание: а какие мы? И ощущение сопричастности с этой символикой, как правило, вдохновляет нас быть созвучными этим символам. Не навязчиво, а потому, как действительно хочется быть таким! Например, мирным и добрым. Потому как не возникает сомнений, что подобное состояние – здорово, умиротворяюще и комфортно.

Однако порой как раз этих погружений в культуру и не хватает. А после подобного типа дат человек хоть и возвращается к бытовой повседневной жизни, но атмосферное настроение остается, в то время как мы продолжаем с ним жить и далее. Вспоминая период, когда утверждались госсимволы, Александр Лукашенко рассказывал, как, не поддавшись на угрозы коллаборантов, а точнее сказать предателей от политики, сохранив верность себе, своим принципам, идеалам, своей истории, белорусы вместе отстояли свою символику. Иными словами, не потерять себя даже в трудных условиях в Беларуси умеют.