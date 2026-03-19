В Беларуси работают 423 заправочные станции и 48 гостиниц на автомобильных дорогах

Беларусь имеет хорошо развитую сеть придорожных сервисов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и связи Сергея Леончика.

В стране насчитывается 423 автозаправочных станции, 48 гостиниц, 45 автомоек, 20 мотелей и кемпингов, более 607 торговых точек и свыше 580 точек общественного питания. Большинство из них расположено на национальных автомагистралях.

Минтранс в сотрудничестве с бизнес-сектором развивает инфраструктуру для создания комфортных условий для водителей и транзитных перевозчиков. Земля под эти объекты предоставляется в долгосрочную аренду, а развитие сектора включено в пятилетнюю программу.

В 2025 году были открыты и отремонтированы автозаправочные станции, кафе и другие объекты обслуживания, расширились существующие комплексы, было создано около 80 рабочих мест. Ведется модернизация и планирование новых объектов, в том числе в районах вдоль второй кольцевой дороги.

Также для качество обслуживания туристов внедряются навигационные системы, информация и меню на иностранных языках, а также создаются парковочные зоны для путешественников.

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