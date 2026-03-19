Рыженков посетил пункты пропуска «Брест» и «Козловичи» на белорусско-польской границе

Беларусь благополучно может связать Европейский союз с Востоком. Об этом сегодня, 19 марта, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков во время посещения пунктов пропуска «Брест» и «Козловичи» на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что все службы работают в штатном режиме, качественно выполняют свою работу. Кроме того, в хорошем состоянии инфраструктура. Максим Рыженков акцентировал внимание на том, что в мире сейчас нестабильная обстановка. При этом Беларусь остается безопасным коридором для перемещения людей и грузов из Евросоюза на Восток.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Что сегодня может благополучно связать Европейский союз с Востоком в понимании, что это Беларусь, Россия, страны Средней Азии дальше, Южная Азия, Восточная Азия, тут только коридор через Беларусь. Который сегодня очень спокойный, на котором есть такие пункты пропуска, оборудованные по последнему слову техники, способные огромное количество грузов агрегировать в течение суток. Конечно, я очень надеюсь, что наши соседи, у них преобладает разумный все-таки подход для того, чтобы понять, что самое время этим воспользоваться.

Министр иностранных дел Беларуси напомнил, что именно Запад был инициатором ограничений, которые делают доставки грузов более затратными и которые стали причиной задержек на границе для граждан и транспорта.