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Председатель Миноблисполкома провел прием граждан в Вилейке

19 марта 2026 14:00
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Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Председатель Миноблисполкома провел прием граждан в Вилейке-2

На встречу с губернатором пришли как жители райцентра, так и сельских населенных пунктов. Они озвучили самые разные вопросы – это благоустройство, наведение порядка, работа общепита и нежелательное соседство. Основная часть обращений касалась земельных взаимоотношений.

Председатель Миноблисполкома провел прием граждан в Вилейке-4

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Считаю, что это один из наиболее эффективных способов решения проблем, которые возникают у наших заявителей непосредственно на местах. В Вилейском райисполкоме основная часть обращений касается земельных взаимоотношений. Причем по ряду случаев есть уже решения судов. 

Тем не менее заявители считают, что их права нарушены, они отстаивают свою точку зрения. И поэтому на такие приемы мы берем представителей руководителей причастных служб, районных, областных, чтобы провести соответствующие консультации, дать ответы в рамках правового поля.

Многие ситуации решены на месте, остальные взяты на контроль. Такая форма работы с людьми позволяет оперативно разбираться в проблемных вопросах и определять конкретные пути их решения.

# Алексей Кушнаренко # Прием граждан

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