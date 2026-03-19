Председатель Миноблисполкома провел прием граждан в Вилейке

На встречу с губернатором пришли как жители райцентра, так и сельских населенных пунктов. Они озвучили самые разные вопросы – это благоустройство, наведение порядка, работа общепита и нежелательное соседство. Основная часть обращений касалась земельных взаимоотношений.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Считаю, что это один из наиболее эффективных способов решения проблем, которые возникают у наших заявителей непосредственно на местах. В Вилейском райисполкоме основная часть обращений касается земельных взаимоотношений. Причем по ряду случаев есть уже решения судов.

Тем не менее заявители считают, что их права нарушены, они отстаивают свою точку зрения. И поэтому на такие приемы мы берем представителей руководителей причастных служб, районных, областных, чтобы провести соответствующие консультации, дать ответы в рамках правового поля.

Многие ситуации решены на месте, остальные взяты на контроль. Такая форма работы с людьми позволяет оперативно разбираться в проблемных вопросах и определять конкретные пути их решения.