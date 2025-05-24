«Почему мы это не делаем?» Лукашенко назвал альтернативу природному газу для белорусов

Топливо – будущий и значимый энергетический ресурс, который лежит буквально под ногами. Президент «подкинул дров» в развитие сферы, которая гарантирует Беларуси экономичное и экологичное решение топливных задач. Глава государства посетил деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», где ознакомился с производством пеллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Рабочая неделя Президента продолжается в эту субботу. В центре внимания все та же тема эффективного использования ресурсного потенциала современной Беларуси. Энергетический суверенитет и облик нового АПК обсуждали здесь, в припятском Полесье. А это место сакрального образцового отношения к родной земле. Именно здесь начинали многие успешные проекты современной Беларуси.

Экологически ответственный мир выбирает пеллеты. Это самый безопасный вид топлива. Производят из лесных отходов. В итоге и в лесу чисто, и вклад в глобальное потепление минимален. Перед тем как дать зеленый свет зеленому топливу, белорусы изучили мировой опыт. Развитие пеллетного потребления заметно преобразило немецкие леса. Они стали чище. Хотя какие у них там леса? У нас потенциал огромный. По разным оценкам, от 3 до 4 миллионов кубометров некондиционной древесины. Уже лет 15 занимаются этой темой. Лукашенко о пеллетах: «Нам надо это развивать на будущее».

В Беларуси на 64 производствах способны выпускать 3 % от планетарного потребления пеллетов. А это те же дрова, но из отходов. Лучше пусть сгорят, чем сгниют. Самые большие аппетиты к зеленому топливу – в ЕС и Британии. Любви к экологии прежде всего способствуют огромные цены на газ. У нас доступная стоимость голубого топлива тормозит потребление зеленого. А это же вопрос энергетического суверенитета страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Санкции по нам ударили. Европа все это скупала по определенным ценам. Сейчас они, одуревши, выстрелив себе в ногу, это не покупают. Имеют огромную цену по электроэнергии, по газу и так далее. Они очухаются, придут к нам. Но почему мы это не делаем? А потому что вы избалованы дешевыми нефтепродуктами, отчасти природным газом. Нет, нам надо это развивать на будущее. Потому что у наших детей может газа не быть. Даже при нас еще с тобой его может не быть, дешевого. Природного газа хватит в России, но дешевого. И это нам непросто дается, договориться.

Основные потребители пеллет – страны ЕС, Британия, Япония, Южная Корея. Элита коллективного запада. Из-за санкций пеллеты покупают в США и Канаде. Правда, это в раз 5 дороже. Мы же строительство пеллетных заводов продолжаем. Это запросы внутреннего рынка. В рамках одного проекта для одного региона подобные производства создают в Узде. Еще не построили, но уже регион готовят к переходу на экологическое топливо. Такая зеленая энергетика еще приносит и пользу экономике. Лукашенко ознакомился с оборудованием, работающим на пеллетах. Пеллетную привычку рублем поддерживает государство. И среди домашних хозяйств, и, понятное дело, на уровне предприятий. Например, населению субсидируют 40 % стоимости пеллетного котла. Они пока дорогие, от 8 до 12 тысяч. Но на самом пеллетном топливе можно сэкономить по 150 рублей с тонны.

– У вас есть рентабельность на этом?

– С учетом дотаций, конечно, есть.

– Это плохо.

– Дотации, все дотации. Он не будет работать. Ему чего переживать? Ему дотации дают от бюджета.

– Для отопления, где нет электричества и газа, три программы.

– Понятно, но дотациями ты даешь ему дополнительно деньги. А нам это не желательно. Этап затянулся у тебя. Все компенсируем, выдаем деньги из бюджета. Надо от этого уходить и думать дальше.

Свое топливо должно стать еще и рентабельным. Над этим будем работать. И второй момент. Говорим об интенсивном развитии нового направления в энергетике. Пеллетного. А для этого необходимо специализированное оборудование. И такие компетенции освоили и продолжают совершенствовать. В стране уже есть два производителя. В Гродно и в Гомеле. С ними сегодня познакомился Президент.

У нас снижается выработка себестоимости производства теплоэнергии на 20%, даже при том дешевом газе для системы ЖКХ. Она у нас чуть ниже, но себестоимость на 20 % ниже на местных видах топлива. Это щепа, торф, пеллеты.