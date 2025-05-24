Лукашенко на пеллетном заводе: «Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок»

Глава государства посетил деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», где ознакомился с производством пеллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусам доступен топливный плюрализм: от древесины до электрообогрева. Причем дешевый газ при таком запасе леса. 40 % страны – леса. Это эволюция для энергетической системы Беларуси.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Топливо, которое производится из нашего национального продукта. Мы здесь независимы ни от каких внешних санкций, ни от каких внешних поставщиков энергетических ресурсов. И это является для нас безусловным приоритетом. Для того чтобы реализовывать такие задачи, есть нормативные документы в Республике Беларусь, Концепция энергетической безопасности, в которой прописывается, что нам нужно развивать именно это направление, местные виды топлива.
Что касается энергетиков, системы Министерства энергетики, мы по поручению Президента развиваем это направление. И на настоящий момент, что касается пеллет древесных, мы подмешиваем местные виды топлива в щепу, чтобы повысить калорийность итогового топлива и эффективность его работы.
Но четче и брутальнее сказал Президент, чтобы дошло и до управленцев, и до тикток-пользователей.
Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок тебе.
А отходы лесопиления будут только расти вместе со спросом на лесную продукцию. Это с одной стороны. С другой, мы обладаем этим возобновляемым ресурсом в избытке. Не успеваем перерабатывать спелую древесину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такой спрос на лес наш. Я говорю, южнее Киева древесины нет. Мы говорим: Россия, древесина. А вы посмотрите, сколько в России недоступной древесины. Вот Путин меня завез в Карелию однажды – райский уголок. Там такие скалы и прочее. Там ту древесину добыть – бешеные деньги. Ее никто не добывает.