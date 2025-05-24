Лукашенко на пеллетном заводе: «Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок»

Белорусам доступен топливный плюрализм: от древесины до электрообогрева. Причем дешевый газ при таком запасе леса. 40 % страны – леса. Это эволюция для энергетической системы Беларуси.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Топливо, которое производится из нашего национального продукта. Мы здесь независимы ни от каких внешних санкций, ни от каких внешних поставщиков энергетических ресурсов. И это является для нас безусловным приоритетом. Для того чтобы реализовывать такие задачи, есть нормативные документы в Республике Беларусь, Концепция энергетической безопасности, в которой прописывается, что нам нужно развивать именно это направление, местные виды топлива.

Что касается энергетиков, системы Министерства энергетики, мы по поручению Президента развиваем это направление. И на настоящий момент, что касается пеллет древесных, мы подмешиваем местные виды топлива в щепу, чтобы повысить калорийность итогового топлива и эффективность его работы.

Но четче и брутальнее сказал Президент, чтобы дошло и до управленцев, и до тикток-пользователей.