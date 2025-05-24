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Лукашенко на пеллетном заводе: «Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок»

24 мая 2025 17:27
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Глава государства посетил деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», где ознакомился с производством пеллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам доступен топливный плюрализм: от древесины до электрообогрева. Причем дешевый газ при таком запасе леса. 40 % страны – леса. Это эволюция для энергетической системы Беларуси.

Лукашенко на пеллетном заводе: «Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок»-2

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Топливо, которое производится из нашего национального продукта. Мы здесь независимы ни от каких внешних санкций, ни от каких внешних поставщиков энергетических ресурсов. И это является для нас безусловным приоритетом. Для того чтобы реализовывать такие задачи, есть нормативные документы в Республике Беларусь, Концепция энергетической безопасности, в которой прописывается, что нам нужно развивать именно это направление, местные виды топлива. 

Что касается энергетиков, системы Министерства энергетики, мы по поручению Президента развиваем это направление. И на настоящий момент, что касается пеллет древесных, мы подмешиваем местные виды топлива в щепу, чтобы повысить калорийность итогового топлива и эффективность его работы.

Но четче и брутальнее сказал Президент, чтобы дошло и до управленцев, и до тикток-пользователей.

Лукашенко на пеллетном заводе: «Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок»-4

Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок тебе.

Лукашенко на пеллетном заводе: «Мы из говна делаем чудо, понимаешь? Вот заголовок»-6

А отходы лесопиления будут только расти вместе со спросом на лесную продукцию. Это с одной стороны. С другой, мы обладаем этим возобновляемым ресурсом в избытке. Не успеваем перерабатывать спелую древесину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такой спрос на лес наш. Я говорю, южнее Киева древесины нет. Мы говорим: Россия, древесина. А вы посмотрите, сколько в России недоступной древесины. Вот Путин меня завез в Карелию однажды – райский уголок. Там такие скалы и прочее. Там ту древесину добыть – бешеные деньги. Ее никто не добывает.

# Рабочая поездка Президента # Денис Мороз

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