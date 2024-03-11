Дзермант: западные элиты решили, что здоровые отношения – это то, что мешает им управлять массами

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Сегодня коснемся темы защиты традиционных семейных ценностей. Почему в мире так остро встал этот вопрос? Когда изменились ориентиры людей? А также кто и зачем пропагандирует чуждые нормальному человеку вещи? И как это становится модным? Лукашенко – женщинам: рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы обязаны обеспечить. Подробнее. Сохранение семьи как основы здорового общества – один из важнейших смыслов и ценностей белорусского государства, потому что традиционные семейные ценности и роль женщины в этом – это фундамент нашего мировоззрения. Без этого невозможно продолжение жизни, политика и практика народосбережения, которой мы все должны руководствоваться.

И это отличает нас от западных стран, где господствует другое мировоззрение, в рамках которого семья, здоровые отношения между мужчиной и женщиной уже не являются чем то основополагающим, наоборот, все это подвергается пересмотру и фактическому уничтожению. Обратите внимание на то, как там, в Европе, на Западе в целом девальвируются эти ценности. Вместо полноценной семьи с родителями и детьми – временные союзы, сожительство. Вместо традиционных семейных отношений – легализация однополых браков. Вместо воспитания родителями детей – мода на так называемое чайлдфри, то есть бездетность и ювенальная юстиция под видом защиты прав ребенка.