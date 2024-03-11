Дзермант: западные элиты решили, что здоровые отношения – это то, что мешает им управлять массами

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Сегодня коснемся темы защиты традиционных семейных ценностей. Почему в мире так остро встал этот вопрос? Когда изменились ориентиры людей? А также кто и зачем пропагандирует чуждые нормальному человеку вещи? И как это становится модным?
Лукашенко – женщинам: рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы обязаны обеспечить. Подробнее.
Сохранение семьи как основы здорового общества – один из важнейших смыслов и ценностей белорусского государства, потому что традиционные семейные ценности и роль женщины в этом – это фундамент нашего мировоззрения. Без этого невозможно продолжение жизни, политика и практика народосбережения, которой мы все должны руководствоваться.
И это отличает нас от западных стран, где господствует другое мировоззрение, в рамках которого семья, здоровые отношения между мужчиной и женщиной уже не являются чем то основополагающим, наоборот, все это подвергается пересмотру и фактическому уничтожению.
Обратите внимание на то, как там, в Европе, на Западе в целом девальвируются эти ценности. Вместо полноценной семьи с родителями и детьми – временные союзы, сожительство. Вместо традиционных семейных отношений – легализация однополых браков. Вместо воспитания родителями детей – мода на так называемое чайлдфри, то есть бездетность и ювенальная юстиция под видом защиты прав ребенка.
Алексей Дзермант:
Это уже не говоря про навязчивую пропаганду нетрадиционных отношений, смены пола и так далее. Зачем там это все происходит? Судя по всему, правящие на Западе элиты в какой-то момент решили, что крепкие семьи, здоровые отношения – это то, что мешает им управлять массами. А еще вместо защиты прав рабочих, среднего класса, который всегда был опорой государства, необходимо было направить внимание и общественную энергию на негодный объект, то что не будет угрожать положению элит, а это защита прав не большинства, а всевозможных меньшинств.
А еще разрушение традиционных семейных отношений, рождение детей мешает контролировать численность населения. На Западе всегда были распространены и популярны мальтузианские идеи, в рамках которых, перенаселение, значительная численность людей рассматривалась как некая важнейшая угроза для правящих элит и поэтому нужно принимать меры по контролю и сокращению населения. Причем не только в развивающихся регионах планеты, но в самом западном ядре.
Потому что если на самом Западе средний класс с традиционными семьями будет большим и влиятельным, то это начнет мешать элитам проводить политику в собственных интересах. Придется считаться с теми, кто не хотел бы, например, вести войны по всему миру, распространять власть всемогущих корпораций и монополий. Придется прислушиваться к их мнению, делиться с ними общественными благами.
Подробнее в сюжете.