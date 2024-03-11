Массовые беспорядки фермеров в центре французского Бордо переросли в столкновения с полицией

В центре французского Бордо 11 марта прошли массовые беспорядки. Фермеры вышли на акции протеста против упадка сельского хозяйства и виноделия. В этом они обвиняют правительство из-за отсутствия поддержки сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии съехались со всех концов региона, создавая пробки на подъездах к городу. Также заблокированными оказались и главные улицы. Фермеры разбросали на площади перед госсоветом кучи навоза, сена и шин, а также начали сносить баррикады. Вмешался спецотряд полиции по подавлению протестов, правоохранители применили слезоточивый газ. Несмотря на многочисленные акции протеста, французское правительство не делает никаких шагов по решению наболевших вопросов своих граждан.