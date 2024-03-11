В БГМУ стартовал второй сезон проекта «Школа современной леди» по инициативе БСЖ

Раскрыть индивидуальность каждой девушки и помочь стать более уверенной в себе. На это направлен молодежный образовательный проект «Школа современной леди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй сезон сегодня стартовал в медицинском университете по инициативе Белорусского союза женщин. В программе ряд занятий и встреч с экспертами. Представительницы разных профессий поделятся со студентами своими секретами успеха, расскажут, как найти баланс между карьерой и семьей.

Яна Труханович, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин БГМУ: В современном мире очень важно понимать, как в целом вести себя в определенных ситуациях, разбираться в музыке, искусстве. С учетом того, что мы медицинский вуз, а врач – это та профессия, которая требует от тебя углубленных знаний не только по медицине, но и широкого кругозора.

Анастасия Рубникович, студентка 4-го курса стоматологического факультета БГМУ:

Это достаточно молодой проект, который стартовал весной 2023 года. Но за этот достаточно короткий промежуток времени нам посчастливилось познакомиться, пообщаться с профессионалами своего дела, которые обучали нас ораторскому мастерству, этикету, как себя вести в стрессовых ситуациях.

Полученные знания будут полезны студентам не только в жизни, но и в профессии. После окончания вуза медики смогут применять их в том числе в работе с пациентами.