Никогда не было такой проблемы. Бизнесвумен рассказала о конкуренции с мужчинами

Женщины покоряют мир, не отставая от мужчин, и в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Женщины – лидеры, руководители, депутаты, бизнесмены и многодетные мамы. О том, как проявлять активную гражданскую позицию, быть счастливой в семье, заслужить авторитет у коллег и оставаться настоящей женщиной, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы в статусе женщины-предпринимателя уже четверть века, хотя, честно, глядя на вас трудно себе это представить. Скажите, в начале вашего пути как бизнесвумен сложнее было конкурировать с мужчинами или вы всегда чувствовали, что в вас есть эта сила?
Ольга Рачко, предприниматель:
У меня не было никогда такой проблемы – конкуренции с мужчиной. Потому что изначально этот стереотип: блондинка – все понятно. С этого начинается всегда, особенно раньше это было постоянно. Но как только начинают с тобой работать, взаимодействовать, сразу видят профессионализм, и отношение меняется. Даже говорят: «Ничего себе, мы даже не думали, что вы так можете». Сейчас уже меньше этих стереотипов, именно мужчина не удивляется, когда перед ним женщина-профессионал, даже, может, больше профессионал, чем он.
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