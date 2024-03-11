Никогда не было такой проблемы. Бизнесвумен рассказала о конкуренции с мужчинами

Женщины покоряют мир, не отставая от мужчин, и в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Женщины – лидеры, руководители, депутаты, бизнесмены и многодетные мамы. О том, как проявлять активную гражданскую позицию, быть счастливой в семье, заслужить авторитет у коллег и оставаться настоящей женщиной, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вы в статусе женщины-предпринимателя уже четверть века, хотя, честно, глядя на вас трудно себе это представить. Скажите, в начале вашего пути как бизнесвумен сложнее было конкурировать с мужчинами или вы всегда чувствовали, что в вас есть эта сила?