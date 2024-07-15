Дзермант: совместными учениями с Беларусью Китай посылает сигнал Варшаве

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Важная новость, которая касается нашей безопасности, – на полигоне «Брестский» в 40 километрах от украинской и в 30 километрах от польской границы – 8 июля началась совместная «антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая «Атакующий сокол». Учения продлятся до 19 июля. И эту новость следует рассматривать в более широком контексте. Некоторое время назад польский руководитель Анджей Дуда посещал Пекин и пытался убедить китайское руководство «повлиять» на Минск в нужном для Варшавы русле за счет шантажа закрытием польско-белорусской границы, имеющей важное значение для китайского транзита в Западную Европу. После китайского вояжа Дуды Беларусь была принята в ШОС, наш государственный флаг поднят в штаб-квартире организации в Пекине. Министр иностранных дел Беларуси провел успешные переговоры с китайским коллегой Ван И, где стороны в очередной раз синхронизировались по всем значимым вопросам международной повестки.

Алексей Дзермант:

По сути, Китай, проводя вместе с Беларусью учения возле польской границы, посылает ясный сигнал Варшаве относительно того, чью позицию он поддерживает и что не будет поддаваться шантажу со стороны польских властей, которые действуют не в своих национальных интересах, а, скорее, в американских. Почему американских? Потому что в их планах разделить Евразию новым непроницаемым железным занавесом, чтобы между западной ее частью и восточной было разорвано транспортное сообщение и торговля, чтобы именно на США были завязаны все важнейшие для Европы логистические и технологические цепочки. И Польша здесь является всего лишь послушным исполнителем воли заокеанских господ, стреляя при этом себе в ногу, потому что Польша зарабатывает на континентальным транзите десятки миллиардов евро в год. Польские власти обвиняют и жалуются на Беларусь, мол, это мы виноваты в кризисе на границе из-за того, что через нее пошел поток мигрантов на Запад. Наш Президент неоднократно разъяснял позицию Беларуси. С нашей стороны все ясно и понятно сказано – мы не будем за свои деньги охранять границу ЕС в ситуации, когда он ввел против нас санкции и фактически разорвал соглашение о реадмиссии, то есть о процедуре возврата мигрантов домой, если они идут через нашу территорию в Европу. Лукашенко: использовать миграционные потоки против нас не получится!

Алексей Дзермант:

При этом многочисленные факты убийств и истязаний на польской, литовской и латвийской границе в том же ЕС просто замалчиваются. Никаких мер в отношении лиц, совершающих преступления против человечности, не предпринимается. Фактически люди, которых сами европейские политики пригласили к себе, которые бегут от войн и конфликтов, развязанных западными странами, рассматриваются как существа второго сорта, которых можно безнаказанно убивать и калечить. И вот именно этим руководство Польши пытается шантажировать великий Китай. Вместо бесполезных и затратных заборов поляки лучше бы занялись модернизацией путей сообщения, потому что все равно, несмотря ни на какие демарши, континентальный транзит будет только увеличиваться. Польше вообще стоило бы брать пример с другой европейской страны, которая активно сотрудничает и с Китаем, и с Россией, и с Турцией – речь о Венгрии, где с помощью китайцев строится большой логистический хаб, который сделает Венгрию важнейшей точкой проекта «Пояса и Пути».