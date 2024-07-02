Лукашенко: использовать миграционные потоки против нас не получится!

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После большой, как обозначил сам Президент, протокольной части выступления Александр Лукашенко сделал очень важное отступление. С учетом накаляющейся обстановки вокруг и разного рода нагнетаний в информационном пространстве, из первых уст глава государства рассказывает о том, что касается каждого белоруса!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы до введения их санкций очень серьезно с Западом сотрудничали, вплоть до того, что мы заключили договор о реадмиссии. Если туда побежали, от нас, через нас, доказали – мы обратно заберем. Сотрудничали с ними. Они строили у нас центры, где мы могли содержать этих людей. Потом от всего этого отказались: «нам это не надо». Хорошо, не надо. А что, это мне надо? Я что ли в Беларуси должен создать на этом клочке земли отстойник? Это мне тоже не надо. Я же об этом говорил два или три года назад, когда они начали эскалацию с этими санкциями против Беларуси, России и так далее. Мы не будем их сдерживать. А тут еще несчастье, конфликт в Украине. Кто пойдет через фронт в эту хваленую Германию? Никто. Вот так и получилось, что по сухопутной границе все сошлось на Беларуси.
И я прямо сказал, мы их ловить здесь не будем. Наше дело – обеспечить безопасность нашего народа. Не думаю, что особо вы заметили, что кто-то нам мешает жить, в том числе и те бедолаги вместе с детьми, бегущие с Востока. Вы помните эту эпопею с беженцами, когда их поливали зимой водой хваленые демократы, когда их били, а сейчас их просто там убивают и выбрасывают к нам на границу. Мы уже устали показывать все эти факты. Ну и где демократия европейская? И где эти американцы, которые радеют за права человека? Почему убивают людей? Почему детей убивают? Женщин? Они же идут к вам. Вы разорили их дома. Вы их туда позвали – они идут. Зачем вы их убиваете?
Главное состоит в том, что я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею и нас душите, и нас еще заставляете, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг. Ну, построили вы забор этот. Предупреждал же, что это не сдержит. Это не сдержит этих мигрантов. Несколько минут – они сверху преодолевают забор. А вчера руководство Польши заявило, что домкратом раздвигают в заборе стойки и проникают толпами. Там их убивают, там в них стреляют. Вот и вся миграция. И использовать миграционные потоки против нас не получится. Мы должны, наши журналисты, еще шире показывать эту правду о миграционных потоках.
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