Лукашенко: использовать миграционные потоки против нас не получится!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы до введения их санкций очень серьезно с Западом сотрудничали, вплоть до того, что мы заключили договор о реадмиссии. Если туда побежали, от нас, через нас, доказали – мы обратно заберем. Сотрудничали с ними. Они строили у нас центры, где мы могли содержать этих людей. Потом от всего этого отказались: «нам это не надо». Хорошо, не надо. А что, это мне надо? Я что ли в Беларуси должен создать на этом клочке земли отстойник? Это мне тоже не надо. Я же об этом говорил два или три года назад, когда они начали эскалацию с этими санкциями против Беларуси, России и так далее. Мы не будем их сдерживать. А тут еще несчастье, конфликт в Украине. Кто пойдет через фронт в эту хваленую Германию? Никто. Вот так и получилось, что по сухопутной границе все сошлось на Беларуси.

И я прямо сказал, мы их ловить здесь не будем. Наше дело – обеспечить безопасность нашего народа. Не думаю, что особо вы заметили, что кто-то нам мешает жить, в том числе и те бедолаги вместе с детьми, бегущие с Востока. Вы помните эту эпопею с беженцами, когда их поливали зимой водой хваленые демократы, когда их били, а сейчас их просто там убивают и выбрасывают к нам на границу. Мы уже устали показывать все эти факты. Ну и где демократия европейская? И где эти американцы, которые радеют за права человека? Почему убивают людей? Почему детей убивают? Женщин? Они же идут к вам. Вы разорили их дома. Вы их туда позвали – они идут. Зачем вы их убиваете?