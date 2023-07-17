Прямой эфир

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при

17 июля 2023 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Событие, которое ждали все! Фестиваль «Огонь молодежных талантов» вновь зажегся в рамках культурного форума «Славянский базар» в Витебске.

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при-1

Марина Шидловская, представитель Центрального комитета БРСМ:
Номинация очень разные, люди разные, начиная от диджеев, заканчивая вокалистами, есть фокусники.

Ради заветной мечты – занять главное место на пьедестале почета – в васильковую столицу приехало более 700 ребят со всей страны. За титул лучшего из лучших на одной сцене сразились битбоксеры, певцы, танцоры и диджеи.

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при-4

Подобрал один из своих топовых сет-листов, чтобы удивить зал, раскачать конкурсантов.

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при-7

Мы привезли два номера. Наш лучший номер этого года «Анабель», и в номинации «Стрит-шоу» у нас будет номер «Найнс».

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при-10

Мы будем участвовать в трех номинациях: черлидинг, хип-хоп и современная хореография.

И хоть талант артиста невозможно измерить, победа в творческом поединке должна принадлежать лишь одному. Харизма, энергия или уверенность в себе? По каким критериям жюри оценивают конкурсантов, узнали из первых уст.

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при-13

Вероника Цубикова, певица:
Судить будем максимально строго, но справедливо. Надеюсь, что нас поймут и конкурсанты оценят это с хорошей точки зрения, потому что это дает возможность расти.

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при-16

Егор Канн, артист, педагог:
Задача членов жюри, так как сегодня несколько номинаций присутствуют (и хореография, и вокал, и уникальный жанр), – рассмотреть индивидуальность каждого из них.

Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при-19

Десятки ярких номеров позади. Пора озвучит имена победителей. Обладателем Гран-при фестиваля в номинации «Огонь танца» стала детская образовательная студия танца «Клякса», а Гран-при в номинации «Огонь голоса» разделили Александр Малашенко и Варвара Асмыкович.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Марина Шидловская # Вероника Цубикова # Егор Канн # Мария Кронда # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия
17 июля 2023 15:24

«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends
17 июля 2023 15:19

От количества децибелов волосы дыбом! Посмотрите, на что способны машины с автофестиваля Hot weekends

«Славянский базар» завершился, а концерты ещё идут. Любители шансона и рока ждут своих артистов в Витебске
17 июля 2023 14:18

«Славянский базар» завершился, а концерты ещё идут. Любители шансона и рока ждут своих артистов в Витебске