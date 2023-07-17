Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при

Событие, которое ждали все! Фестиваль «Огонь молодежных талантов» вновь зажегся в рамках культурного форума «Славянский базар» в Витебске.

Марина Шидловская, представитель Центрального комитета БРСМ:

Номинация очень разные, люди разные, начиная от диджеев, заканчивая вокалистами, есть фокусники. Ради заветной мечты – занять главное место на пьедестале почета – в васильковую столицу приехало более 700 ребят со всей страны. За титул лучшего из лучших на одной сцене сразились битбоксеры, певцы, танцоры и диджеи.

Подобрал один из своих топовых сет-листов, чтобы удивить зал, раскачать конкурсантов.

Мы привезли два номера. Наш лучший номер этого года «Анабель», и в номинации «Стрит-шоу» у нас будет номер «Найнс».

Мы будем участвовать в трех номинациях: черлидинг, хип-хоп и современная хореография. И хоть талант артиста невозможно измерить, победа в творческом поединке должна принадлежать лишь одному. Харизма, энергия или уверенность в себе? По каким критериям жюри оценивают конкурсантов, узнали из первых уст.

Вероника Цубикова, певица:

Судить будем максимально строго, но справедливо. Надеюсь, что нас поймут и конкурсанты оценят это с хорошей точки зрения, потому что это дает возможность расти.

Егор Канн, артист, педагог:

Задача членов жюри, так как сегодня несколько номинаций присутствуют (и хореография, и вокал, и уникальный жанр), – рассмотреть индивидуальность каждого из них.