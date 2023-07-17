Фестиваль «Огонь молодёжных талантов» объединил более 700 человек. Узнали имена обладателей Гран-при

Событие, которое ждали все! Фестиваль «Огонь молодежных талантов» вновь зажегся в рамках культурного форума «Славянский базар» в Витебске.
Событие, которое ждали все! Фестиваль «Огонь молодежных талантов» вновь зажегся в рамках культурного форума «Славянский базар» в Витебске.
Марина Шидловская, представитель Центрального комитета БРСМ:
Номинация очень разные, люди разные, начиная от диджеев, заканчивая вокалистами, есть фокусники.
Ради заветной мечты – занять главное место на пьедестале почета – в васильковую столицу приехало более 700 ребят со всей страны. За титул лучшего из лучших на одной сцене сразились битбоксеры, певцы, танцоры и диджеи.
Подобрал один из своих топовых сет-листов, чтобы удивить зал, раскачать конкурсантов.
Мы привезли два номера. Наш лучший номер этого года «Анабель», и в номинации «Стрит-шоу» у нас будет номер «Найнс».
Мы будем участвовать в трех номинациях: черлидинг, хип-хоп и современная хореография.
И хоть талант артиста невозможно измерить, победа в творческом поединке должна принадлежать лишь одному. Харизма, энергия или уверенность в себе? По каким критериям жюри оценивают конкурсантов, узнали из первых уст.
Вероника Цубикова, певица:
Судить будем максимально строго, но справедливо. Надеюсь, что нас поймут и конкурсанты оценят это с хорошей точки зрения, потому что это дает возможность расти.
Егор Канн, артист, педагог:
Задача членов жюри, так как сегодня несколько номинаций присутствуют (и хореография, и вокал, и уникальный жанр), – рассмотреть индивидуальность каждого из них.
Десятки ярких номеров позади. Пора озвучит имена победителей. Обладателем Гран-при фестиваля в номинации «Огонь танца» стала детская образовательная студия танца «Клякса», а Гран-при в номинации «Огонь голоса» разделили Александр Малашенко и Варвара Асмыкович.