Изменится Уголовный кодекс, работа издателей и строителей. Лукашенко подписал ряд документов

Новости Беларуси. Несколько важных документов подписал 17 июля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства одобрил закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь». Он позволит обеспечить неотвратимость ответственности за геноцид и другие тяжкие преступления, а также восстановление исторической правды.

В случае совершения преступления против мира и безопасности человечества в возбуждении уголовного дела не может быть отказано, даже если оно ведется в отношении умерших лиц. Не допускается и прекращение производства. Вместо обвиняемых перед судом должны будут предстать их близкие родственники. Отказ от участия в процессе не станет препятствием для разбирательства. Если вину умершего лица докажут, будет вынесен приговор, но без назначения наказания.