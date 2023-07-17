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Изменится Уголовный кодекс, работа издателей и строителей. Лукашенко подписал ряд документов

17 июля 2023 16:37
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Новости Беларуси. Несколько важных документов подписал 17 июля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства одобрил закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь». Он позволит обеспечить неотвратимость ответственности за геноцид и другие тяжкие преступления, а также восстановление исторической правды.

Изменится Уголовный кодекс, работа издателей и строителей. Лукашенко подписал ряд документов-1

В случае совершения преступления против мира и безопасности человечества в возбуждении уголовного дела не может быть отказано, даже если оно ведется в отношении умерших лиц. Не допускается и прекращение производства. Вместо обвиняемых перед судом должны будут предстать их близкие родственники. Отказ от участия в процессе не станет препятствием для разбирательства. Если вину умершего лица докажут, будет вынесен приговор, но без назначения наказания.

Изменится Уголовный кодекс, работа издателей и строителей. Лукашенко подписал ряд документов-4

Также Александр Лукашенко подписал сегодня Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Документ упрощает многие процедуры, касающиеся документации, определены также условия приостановки и консервации объектов, предусматривается создание градостроительного кадастра в электронной форме.

Изменится Уголовный кодекс, работа издателей и строителей. Лукашенко подписал ряд документов-7

Еще один закон, который заверил Президент, касается издательской деятельности. Им расширен перечень оснований для перерегистрации издателей и производителей печатной продукции. Мининформ наделяется полномочиями приостанавливать действие госрегистрации.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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