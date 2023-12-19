Дзермант о БНБК: наш Президент и страна думают не только о себе. Помогаем продовольствием всем

Григорий Азаренок, СТВ:

Можно себе представить озабоченность о БНБК у Вечерки, Латушко, Ковалевского, у всей это шушеры, чтобы они думали о БНБК, об атомной станции, о предприятиях для каждого района. Вот это смешно. Мне кажется, они не знают, что это такое.

Алексей Дзермант, политолог:

Эти люди с другим сознанием, с другой картиной мира, где всего этого не существует. А если бы и существовало, то очень недолго, потому что они бы это все распилили, продали и уничтожили в угоду конкурентам. Я попытаюсь пояснить, что значит биотехнологическая корпорация для Беларуси. Во-первых, это новый сектор, сегмент технологий, которых у нас в советское время не было. И действительно, здесь мы выходим на новый уровень: приобретаем те компетенции, которые сейчас будут в мире крайне востребованы. Потому что от этого зависит производство продовольствия. Продукция, которая сейчас очень востребована в мире. И вот когда мы научимся этими технологиями владеть, уже научились производить достаточное количество продукции и продавать ее, это означает, что у нашей страны появляются еще новые, дополнительные возможности, новые рынки.

Где они появляются? Ведь не зря же Президент ездит в Китай, Африку, другие азиатские государства. Там, где с каждым годом нехватка продовольствия будет все острее ощущаться. Опять же, стратегия нашей страны и Президента такова, что мы думаем не только о себе. Слава богу, свою страну мы накормили, помогаем России в этот момент сложный. Даже проблема с яйцами будет решена в РФ с нашей помощью. Но мы же думаем глобальным масштабом.

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