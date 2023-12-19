Отделению погранконтроля «Брест, пассажирская станция» присвоено имя известного пограничника Кублашвили

Новости Беларуси. Имя ветерана Великой Отечественной, почетного пограничника Беларуси Варлама Кублашвили будет носить отделение погранконтроля «Брест, пассажирская станция». Соответствующий указ подписан главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время своей службы старший прапорщик Варлам Кублашвили задержал свыше 30 нарушителей госграницы, сорвал сотни попыток вывоза из страны предметов искусства, пережил несколько покушений бандитов, но остался верным чести и долгу. Решение присвоить его имя отделению погранконтроля принято в целях сохранения исторической памяти, популяризации боевых традиций и воинской службы, а также патриотического воспитания молодежи.