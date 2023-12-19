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Отделению погранконтроля «Брест, пассажирская станция» присвоено имя известного пограничника Кублашвили

19 декабря 2023 19:34
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Новости Беларуси. Имя ветерана Великой Отечественной, почетного пограничника Беларуси Варлама Кублашвили будет носить отделение погранконтроля «Брест, пассажирская станция». Соответствующий указ подписан главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отделению погранконтроля «Брест, пассажирская станция» присвоено имя известного пограничника Кублашвили-1

За время своей службы старший прапорщик Варлам Кублашвили задержал свыше 30 нарушителей госграницы, сорвал сотни попыток вывоза из страны предметов искусства, пережил несколько покушений бандитов, но остался верным чести и долгу. Решение присвоить его имя отделению погранконтроля принято в целях сохранения исторической памяти, популяризации боевых традиций и воинской службы, а также патриотического воспитания молодежи.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Новости Бреста и Брестской области

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