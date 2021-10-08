«Социально значимые поступки». Юристы в Минске стали донорами крови

Новости Беларуси. Акцию по безвозмездному донорству крови поддержали юристы. Мобильная лаборатория развернулась прямо в Министерстве юстиции. Сдать кровь вызвались 30 сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.

В зале переговоров сегодня – регистратура и доврачебный. В кабинете управления адвокатуры – столовая. А в актовом – мини-донорский зал. Юристы приняли решение поддержать акцию по безвозмездному донорству. Сдать кровь вызвались 30 сотрудников. Накануне они прошли все необходимые исследования, сдали флюорографию. Перед самой процедурой также анализ крови на гемоглобин, обследование у врача, измерение температуры. И после сладкого угощения – сразу в лабораторию. К безвозмездному марафону присоединился и министр юстиции Олег Слижевский.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Очень благое дело, кровь нужна, нужна пациентам, у которых от ее наличия зависит не только здоровье, но порой и жизнь. У меня третья отрицательная группа. Как сказал директор центра, в такой крови нуждаются, поэтому надеюсь, что она конкретно пригодится.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Заявка на третью отрицательную достаточно большая из клиник: из кардиологического центра, из онкогематологии, из детской. У нас потребность именно в третьей группе. Поэтому я думаю, что к вечеру уже будет использована для оказания медицинской помощи.

Рядом экономисты, нотариусы, судебные исполнители. Кто-то в первый раз сдает кровь, а кто-то со званием «Почетный донор». Но главное – поделиться своей частичкой во благо. Таким образом, более 15 для кого-то спасительных литров поступят в медучреждения.

Ирина Комар, ведущий экономист финансового управления Министерства юстиции Беларуси:

Как-то давно хотелось, но не получалось. А сейчас вот предложили, и все сложилось. У меня очень редкая кровь, третья отрицательная. Во благо людям.

Дмитрий Коваленко, главный судебный исполнитель Беларуси:

Эта процедура очень важна, поскольку сама кровь спасает многие жизни, поможет нашим гражданам страны вылечиться. Если еще в крови, как говорят, есть и антитела, возможно, эта кровь поможет и ковидным больным выздороветь как можно быстрее. Кровь проверят на антитела к коронавирусу, если они есть, то выделят антиковидную плазму. Активно в Министерстве идет и вакцинация. Уже привились свыше 40 % сотрудников. Одни из первых представители загсов. Чтобы важные моменты в жизни не омрачил вирусный нюанс. А благотворительную акцию планируют повторить. Корпоративное донорство набирает обороты.