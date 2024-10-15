Дзермант: наша культура открыта и может принимать людей вне зависимости от происхождения

Алексей Дзермант, политолог:

Наша культура показывает – вот, мы приняли потомка западной культуры, цивилизации, потому что Лермонт – это потомок шотландского рода, аристократ, но тем не менее он влился в нашу культуру, освоил язык, понял эти обычаи. Это говорит о том, что наша культура открыта и может принимать благородных людей вне зависимости от происхождения, будь то крестьянин, неважно. Ты готов работать, готов сражаться, готов что-то делать, создавать, вкладываться в культуру, в язык. Вот, пожалуйста. И он остался вечным героем в сияющей славе, потому что мы учим его стихи, мы видим эти смыслы актуальные для нас сегодня. И, может быть, почаще к этому нужно обращаться. У нас огромный скарб за спиной, и часто, когда накатывают эти проблемы, разочарования, уныния, просто, может быть, лишний раз нужно послушать, прочитать Пушкина, Лермонтова, они же то же самое переживали, и, может, не один раз.

Читайте также:

Клишевич: Президент кирпичик за кирпичиком строит фундамент нашей суверенной и независимой Беларуси

Вопрос утыкается в безопасность – Ржондовская рассказала, что сейчас волнует жителей Донецка

Азаренок: против нашей Победы, против этой памяти воюют во всех странах