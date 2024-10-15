Визовые скандалы – кто в ЕС трещит по швам? Заявление польского правительства разобрал политолог

Польша ужесточает визовый режим – выстрел в ногу или хитрая политика? Разбирался Андрей Лазуткин в своей рубрике «Занимательная политология».

Туск топит конкурентов?

Андрей Лазуткин, политолог:

Восстановить контроль и обеспечить безопасность. Так называется программа польского правительства. Из страны делают осажденную крепость, в которую крысиными тропами попадают шпионы под видом беженцев, а значит, нужны жесткие меры. На практике это означает, что Польша не будет выполнять единые требования Евросоюза. Раньше они выбрасывали и убивали пересекающих границу людей, чтобы те не могли официально обратиться за убежищем на территории Польши. А теперь хотят отменить такое право вообще. Еврокомиссия сразу выступила против и отметила нарушение единой визовой политики. Потому что если Польша так сделает, следующей будет Венгрия, Италия и вообще любые страны, где сильны позиции евроскептиков и правых. Сегодня миграция – главная тема, по которой раскалывают Евросоюз. Поэтому примут поляки такое решение или нет – большой вопрос. Скорее пока что речь идет о пропаганде. Дело в том, что в мае либо чуть раньше в Польше пройдут президентские выборы. А президент там как раз отвечает за внешнюю политику. Поэтому Туск на съезде правящей партии попытался предложить избирателям что-то новое и заодно утопить конкурентов. Опять вспомнили визовый скандал, когда польские визовые центры, работая как посредники, раздавали документы за деньги налево и направо. А люди по ним попадали в Германию и Францию. Тут, кстати, важно понимать, что новое правительство Польши пронемецкое. Туска вообще считают немецким агентом. И, конечно, именно Германия хотела бы, чтобы через Польшу перестали въезжать непонятно кто. Неважно, белорусы, арабы или сомалийцы. Но все они почему-то потом одинаково стремятся в ФРГ.

Страшилка номер один в Польше – Лукашенко и группа «Вагнер»

Андрей Лазуткин:

И сегодня мы наблюдаем новый виток визового скандала. Правда, вместо коррупции теперь нам рассказывают про гибридные атаки Путина и Лукашенко. У поляков есть официальная версия, что беженцев к ним переправляют белорусские спецслужбы. Видимо, подставляют лестницу и дарят каждому домкрат. Но тут не надо быть специалистом, чтобы понять: поляки смотрят вперед. И в случае большой войны на Ближнем Востоке, к которой идет дело, беженцев из арабских стран будет в сотни раз больше. Вопрос только в том, как они поедут в Европу. И поляки заранее обозначают, что через Польшу ехать не надо. Мы никого не принимаем. То есть дело, конечно, не в Беларуси. Ранее сообщалось, что ежегодно в Польшу проникает 26 тысяч беженцев, несмотря на пятиметровые заборы. А в случае обострения это будут сотни тысяч. Однако вместо того, чтобы спросить у американских союзников, ну что ж вы делаете, повлияйте на Израиль, поляки борются с Лукашенко и группой «Вагнер». Там эта страшилка номер один. Второй момент. Есть неофициальная американская позиция по Ближнему Востоку, которую неформально доводят руководителям Евросоюза. Она гласит, что Европа слабая, она не может ни на что повлиять на Ближнем Востоке, поэтому задача Европы – продолжать войну в Украине. И таким образом отвлекать на себя российские и иранские ресурсы. Чтобы русские не могли при желании помочь Ирану и наоборот. То есть Европа в перспективе получит две войны и все последствия от них. Хотя могло не быть ни одной.

Поляки поставили ультиматум Зеленскому?

Андрей Лазуткин:

Однако поляки здесь тоже оказались на двух стульях. Можно заметить, что Зеленский во время последнего турне по Евросоюзу не поехал в Польшу. Хотя это главный наравне с Румынией союзник, который обеспечивает транзит военных грузов. Перекрыть этот транзит Польша не может. Когда такие угрозы последовали от прошлого правительства Моравецкого, американцы тут же дали понять, что мы вас самих перекроем, если будете мешать. И что характерно, теперь в Польше новое правительство. Но, несмотря на смену власти, польско-украинские отношения сегодня в самой худшей точке за весь период СВО. Главная причина – нежелание Украины платить за военную помощь. Они хотят все бесплатно, чтобы им списали долги за поставки, а взамен еще и продавать в Польшу левое зерно, которое потом смешивается с польским, попадает на европейский рынок под видом польского и разоряет польских фермеров. Это подводная часть айсберга, по которой видно, что стороны не договорились. А сверху вопрос признания Волынской резни, который поляки уже обозначили как вопрос вступления в Евросоюз. Украинцы отрицают, что это было преступление, потому что исполнителем считается Роман Шухевич, а идеологом Степан Бандера. То есть на третьем году войны Зеленский должен вдруг признать, что его идеология строится на военных преступлениях. И понятно, как на это отреагируют украинские радикалы. Поэтому Зеленскому поляки поставили по сути ультиматум. Либо он не признает Волынскую резню, и тогда они хоронят перспективу вступления в ЕС, а это главная часть избирательной программы Зеленского. Либо он признает Волынскую резню, и тогда его начинают сносить украинские радикалы. Как видим, хорошего варианта нет. И это намек от поляков. Мы держим вас за горло, вы должны принять наши условия по зерну и рассчитаться по военным закупкам. И тогда, может быть, мы снимем вопрос Волынской резни.

Реакция Польши на слова Лукашенко

Андрей Лазуткин:

Видит ли белорусский Президент этот конфликт? Если посмотреть по датам, то Президент делал заявление, что мы готовы помогать украинцам против поляков, 4 октября, выступая на Полесье. А пик польско-украинского конфликта был 19 сентября. Тогда Киев проводил форум по Крыму, где произошла заочная пикировка Сикорского с Зеленским. Сикорский тогда заявил, что границы 1991 года нереальны и что надо думать над другим решением, например, отложить вопрос Крыма на 20 лет. То есть Зеленского по сути унизили, потому что официальная линия – только война до победного конца. И Сикорского тут же начали мочить в украинской прессе. И вот проходит еще две недели, и Туск начинает рассказывать про белорусскую гибридную угрозу и ужесточать визовый режим. То есть только на словах Лукашенко не видят и не слышат. А в реальности в регионе идет скрытая игра, которая уже определяет будущий послевоенный расклад сил. Кто против кого будет дружить. И надо понимать, что украинская система гораздо жестче, чем польская или белорусская. В том плане, что там проще застрелить, убить, посадить, кинуть оппонента. И это порождает такой особый бандитский стиль во всем, включая дипломатию. Если донор помогал Украине, а потом не получил ничего взамен, как поляки, то его просто кидают на деньги и считают слабым. С такой же хамской позицией шло общение с Шольцем и другими лидерами. Зеленский искренне считает себя крутым парнем, а их всех слабаками. Но с поляками такое не пройдет. И это неплохо, потому что для Беларуси важно, чтобы не складывался единый польско-прибалтийско-украинский блок. Там уже видны точки конфликта интересов, и именно в эти точки надо все время бить. Иначе это будет белорусский балкон. То есть сложится такая конфигурация сил на севере, западе и юге, когда они могут попробовать военным путем решить вопрос Беларуси и Калининграда. Которые очень беспокоит американцев. Пока что это отдаленная перспектива, но если все-таки часть Украины перейдет под польский контроль, то если считать по Днепру, это будет зона контроля аж до Гомеля. Получается, формально под поляками будет половина Украины, а реально мы получим проблему по всей южной границе.

Кому играет на руку ужесточение визового режима?