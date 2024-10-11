Клишевич: Президент кирпичик за кирпичиком строит фундамент нашей суверенной и независимой Беларуси

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это стиль нашего Президента, это его политика, это его нутро, это то, благодаря чему и что поддерживает народ в нем начиная с 1994 года. Это то, благодаря чему Президент до сегодняшнего дня является главой нашего государства, является не просто Президентом, а национальным лидером нашей страны, потому что он никогда не отрывался от народа.

Это человек, который знает прекрасно, что такое история, что бывает в истории с теми, кто отрывается от своих людей. У нас таких примеров предостаточно, к сожалению, на постсоветском пространстве, что с ними происходит. Президент всегда был рядом с народом, всегда был там, где проблемы, там, где самые сложные участки. Никогда, скажем, не отлынивал и никому не перепоручал, всегда лично контролировал самые тяжелые направления. Когда их не было, то вникал в самые злободневные, жизненные, реально влияющие на судьбу людей вопросы, вот в том числе, как и сегодня, вопросы сельскохозяйственных культур.

Кто-нибудь видел американского Президента или французского, или, может быть, немецкого канцлера, который так вот относится к проблемам своих людей, к жизни своей страны, так щепетильно разбирает до деталей каждый, казалось бы, на уровне Президента мелкий вопрос?

Их просто нет. Поэтому они меняются, как перчатки, многие из них, потому что они пришли, порешали свои узкопрофильные финансово-хозяйственные личные интересы своих компаний и ушли. Обогатились и ушли. А Президент нет. Президент строит фундамент по кирпичику нашей страны для того, чтобы мы могли стойко, уверенно стоять на ногах и дальше продолжать его дело здесь, в Беларуси, той политики, которая в принципе и позволила нам, если так посмотреть, существовать на этой планете, на этой земле в качестве суверенного и независимого государства Республики Беларусь.