Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента

Государственных наград удостоены работники сельскохозяйственной отрасли Беларуси. Президент подписал указ, в котором перечислены десятки фамилий. Благодаря преданности этих людей работе на земле Минская и Гродненская области – признанные лидеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно представители этих регионов и отмечены орденами и медалями. Еще 11 работникам аграрной отрасли объявлена Благодарность Президента Беларуси. Отмечен их вклад в развитие агропромышленного комплекса и достижение высоких производственных показателей. И пожалуй, беспрецедентный случай в новейшей истории. Орденом Трудовой Славы награжден целый коллектив. Это производственный кооператив имени Кремко Гродненского района.