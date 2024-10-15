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Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента

15 октября 2024 18:17
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Государственных наград удостоены работники сельскохозяйственной отрасли Беларуси. Президент подписал указ, в котором перечислены десятки фамилий. Благодаря преданности этих людей работе на земле Минская и Гродненская области – признанные лидеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента-2

Именно представители этих регионов и отмечены орденами и медалями. Еще 11 работникам аграрной отрасли объявлена Благодарность Президента Беларуси. Отмечен их вклад в развитие агропромышленного комплекса и достижение высоких производственных показателей. И пожалуй, беспрецедентный случай в новейшей истории. Орденом Трудовой Славы награжден целый коллектив. Это производственный кооператив имени Кремко Гродненского района.

# Госнаграды # Александр Лукашенко # Уборочная кампания

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