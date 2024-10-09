Азарёнок: против нашей Победы, против этой памяти воюют во всех странах

Григорий Азаренок, СТВ:

Против нашей Победы, против этой памяти воюют. Воюют во всех странах. И на Украине, к сожалению, у них удалось. Удалось в Прибалтике, где уже просто открыто внуки нацистов правят откровенно, даже не стесняются. Удалось в Болгарии, в Польше. У нас не удается, но против вот этой памяти идет война постоянно. И не случайно. Лидеры вот говорят об этом.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Смотри, неважно, наверное, что мы говорим об этом постоянно. Важно, что мы сейчас говорим о том, что это касается не только Беларуси и России. Важно, что девять стран СНГ, независимые государства принимают единую резолюцию.

СНГ – это 240 миллионов человек. 240 миллионов человек – это люди, которые имеют общую историю, общее мнение. И как бы это меркантильно ни звучало, это люди, которые имеют большие ресурсы для того, чтобы влиять на мир. Это центр того же самого ШОС, это центр BRICS, это страны, которые имеют около 30% запасов нефти и газа. Это та возможность, которая имеет какую-то инерцию для того, чтобы рассказывать свою идеологию тем странам, которые, возможно, об этой войне так не знают и так не пострадали. Мне в середине нулевых годов пришлось снимать фильмы о том, как наши страны бывшего СССР переживают распад Советского Союза и отношение к Великой Отечественной войне.

Я снимал в Молдове, Армении, и мне говорили: вы знаете, войны 1990-х годов гражданские сделали ветеранов, которые воевали во время Великой Отечественной войны, ветеранами дальними, а есть ветераны ближние. И тогда уже прозвучали такие фразы о том, что войны, которые на просторах СССР развязывались, делались в том числе для того, чтобы ментально отдалить ту войну. Но вот у нас же как бы есть инвалиды и ветераны, которые сейчас воевали.

Война, которая сейчас идёт в Украине, то же самое. Понимаешь? Великая Отечественная война сохранила наши нации. И это надо помнить. Потому что это была первая война, которая была не просто на ресурсы. Не просто для того, чтобы захватить земли. Не просто для того, чтобы захватить какие-то... – На уничтожение народов. – Она была на уничтожение народов. Это была война, которая… Фактически Победой остановило истребление белорусов и русских. Мы говорили об этом. 27 миллионов человек. Всего во время Второй мировой войны погибло около 60 миллионов. Половина жила в Советском Союзе, половина в Китае. Поэтому Китай тоже прекрасно понимает, что такое Великая Отечественная война для нас. И поэтому, когда мы принимаем такое заявление, мы таким образом говорим о том, что люди должны вспоминать, рефлексировать, думать, журналисты, эксперты, лидеры общественного мнения. И самое главное, мы опять же говорим о том, о чем думает тот самый прогрессивный мир, который сейчас является центром новой цивилизации: ШОС, BRICS, Китай, Индия.

Потому что та же самая Индия, переживая какие-то колониальные войны, опять же вспомним Черчилля и 30-е годы. Это же ведь фактически предыстория Второй мировой войны. Они же ведь тоже понимают, что такое гибель тысяч людей, геноцид индийцев во время правления Черчилля. Мы просто-напросто даем возможность людям показать, что беда. И победа от этой беды дает нам возможность сплотиться. У нас есть победа после беды.