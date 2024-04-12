Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?

В Беларуси завершился процесс формирования Всебелорусского народного собрания. Почти три недели по всей стране шло активное обсуждение и выдвижение кандидатур в делегаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ими стали 1,2 тысячи человек, преданных Родине, инициативных, умеющих брать ответственность не только за себя, но и за других. Одной из них стала Татьяна Чечко – директор Буда-Кошелевской начальной школы. Доверие ей оказали активисты общественного объединения «Белая Русь». Рассказ о педагоге с 25-летним стажем продолжит цикл специальных репортажей нашего телеканала «Портрет делегата».

26 лет назад я пришла молодым специалистом в эту школу. С той поры я здесь. Скромно сказать: у меня одна запись в трудовой книжке. От педагога-организатора до директора. Такой путь Татьяна Чечко прошла, переступив порог начальной школы в Буда-Кошелево. С тех пор изменилось многое, и речь не только об образовательных методиках.