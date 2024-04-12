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Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?

12 апреля 2024 19:40
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В Беларуси завершился процесс формирования Всебелорусского народного собрания. Почти три недели по всей стране шло активное обсуждение и выдвижение кандидатур в делегаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ими стали 1,2 тысячи человек, преданных Родине, инициативных, умеющих брать ответственность не только за себя, но и за других.

Одной из них стала Татьяна Чечко – директор Буда-Кошелевской начальной школы. Доверие ей оказали активисты общественного объединения «Белая Русь». Рассказ о педагоге с 25-летним стажем продолжит цикл специальных репортажей нашего телеканала «Портрет делегата».

Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?-1

26 лет назад я пришла молодым специалистом в эту школу. С той поры я здесь. Скромно сказать: у меня одна запись в трудовой книжке.

От педагога-организатора до директора. Такой путь Татьяна Чечко прошла, переступив порог начальной школы в Буда-Кошелево. С тех пор изменилось многое, и речь не только об образовательных методиках.

Директор Буда-Кошелёвской начальной школы стала делегатом ВНС. Какие качества у педагога с 25-летним стажем?-4

Татьяна Чечко, директор начальной школы Буда-Кошелево:
Руководитель – это управленец. Материально-техническая база изменилась, мы здесь многое сделали, когда я пришла. Очень было заметно. Работы много было, на все годы хватило ремонта. Мы улучшили намного, на 99 % улучшили эту маленькую школу.

Сегодня в школе учится более 200 детей. Подобное учреждение единственное в регионе – здесь отсутствуют среднее и старшее звено. Первые 4 класса открывают мальчикам и девочкам путь к науке и познанию, формируют личность и ее мировоззрение. Главное желание Татьяны – чтобы наши дели могли жить и развиваться в свободной и мирной стране.

Татьяна Чечко:
Важны актуальные вопросы, которые сейчас беспокоят народ. Я считаю, это вопрос о национальной безопасности. Мы сегодня видим и знаем, что имеются вызовы и угрозы для нашей страны. Предстоит принимать решения по стратегическим направлениям. Когда их примем, их нужно довести до коллектива, до организаций района.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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