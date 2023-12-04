Дзермант: честный голос Беларуси в регионе и на международной арене важен

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает об особенностях социально-политической модели белорусского государства.
Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает об особенностях социально-политической модели белорусского государства.
Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Сегодня хотел бы затронуть тему белорусской национальной специфики – то, чем мы отличаемся, в чем особенность белорусской национальной идентичности и нашего государства.
Зачем это нужно понимать? На мой взгляд, у каждого народа, тем более, у которого есть свое государство, должно быть адекватное представление о себе и своем месте в мире. А если этого нет, в сознании людей и управленческих элит присутствуют иллюзии и не соответствующие реальности идеи, то это может обернуться большой бедой.
За примером далеко ходить не надо: наши восточнославянские братья-украинцы уверовали, что они настоящие европейцы, что они выше и лучше русских и белорусов, что их очень любят и ждут на Западе. И за эту иллюзию они фактически уничтожили свое государство и положили сотни тысяч людей.
Поэтому первое отличие белорусов – это реализм, знание и понимание своей реальной истории и культуры. Мы – славяне, в большинстве своем принадлежащие к православной культуре, а тех из нас, кто принадлежит к католической или исламской, мы видим неотъемлемой частью нашего общего дома.
Алексей Дзермант:
Мы хотим жить в мире с соседями, в том числе западными, но наши жизненно важные интересы – в экономике, в сфере безопасности, в культурном и гуманитарном пространстве, прежде всего, связаны с Востоком. Россия для нас в ее разных исторических формах – колыбель современной государственности и поэтому мы находимся с ней с самых тесных союзных отношениях, составляем общую цивилизацию и у нас в ее границах очень высокий символический статус.
Национальная особенность ярче всего проявляется тогда, когда мы выступаем на фоне других стран и народов, на международной арене, она проявляется в той повестке, в тех идеях, которые мы там продвигаем. А это неизменно мирная, конструктивная повестка в интересах мирового большинства, а не только могущественных сверхдержав. И мы могли в этом убедиться на примере выступления Александра Лукашенко на саммите по вопросам изменения климата в Дубае.
«Другого дома у нас нет и не будет!» Президент Беларуси напомнил о коллективной ответственности за Землю.
Алексей Дзермант:
Беларусь – небольшая страна, хотя и часть большого славянского и евразийского мира, но наш голос в регионе и на международной арене важен. Важен потому, что он предельно честный, откровенный и по-хорошему деловой. Мы не просто сетуем на проблемы, но указываем их причины, предлагаем конкретное решение.
Благодаря такой позиции мы завоевываем международный авторитет, налаживаем связи с разными странами по всему миру, нам доверяют там, где давно разочаровались в европейцах, в которых видят только безжалостных колонизаторов.
Естественно, не всем нравится такая особенность белорусского народа, нашего государства и его лидера, но именно этом специфика национального характера, который определяет особенности нашей социально-политической модели.
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