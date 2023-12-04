Дзермант: честный голос Беларуси в регионе и на международной арене важен

Алексей Дзермант, политолог:

Сегодня хотел бы затронуть тему белорусской национальной специфики – то, чем мы отличаемся, в чем особенность белорусской национальной идентичности и нашего государства.

Зачем это нужно понимать? На мой взгляд, у каждого народа, тем более, у которого есть свое государство, должно быть адекватное представление о себе и своем месте в мире. А если этого нет, в сознании людей и управленческих элит присутствуют иллюзии и не соответствующие реальности идеи, то это может обернуться большой бедой.

За примером далеко ходить не надо: наши восточнославянские братья-украинцы уверовали, что они настоящие европейцы, что они выше и лучше русских и белорусов, что их очень любят и ждут на Западе. И за эту иллюзию они фактически уничтожили свое государство и положили сотни тысяч людей.

Поэтому первое отличие белорусов – это реализм, знание и понимание своей реальной истории и культуры. Мы – славяне, в большинстве своем принадлежащие к православной культуре, а тех из нас, кто принадлежит к католической или исламской, мы видим неотъемлемой частью нашего общего дома.