Наталья Кочанова встретилась с послом Азербайджана. Беларусь планирует наращивать товарооборот в 2024-м с этой страной

Беларусь и Азербайджан в 2024 году планируют углублять торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посол Азербайджана в нашей стране в общении со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой выразил уверенность, что взаимодействие наших государств будет только крепнуть.

Спустя два с половиной года работы в Беларуси миссия дипломата завершается. Сейчас мы прибавляем во взаимном товарообороте и поддерживаем друг друга на международной арене. Планомерному и прогрессивному двустороннему развитию вот уже на протяжении 30-ти лет способствует личное внимание глав государств. Среди наиболее успешных совместных проектов как машиностроительные производства, так и строительство молочно-товарных ферм. Кроме того, в приоритете инвестсотрудничество, взаимодействие в сельском хозяйстве и деревообработке и, конечно, туризм.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Азербайджан – это порог работы с Турцией, Ираном. И на тракторном заводе ведут наработки… Новый завод там уже построен по выпуску тракторов совместной сборки (Азербайджан-Беларусь-Турция).

Ульви Бахшалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Во всех направлениях у нас развиваются, даже углубляются наши отношения в экономической плоскости тоже, поэтому хотел бы выразить белорусской стороне и белорусским компаниям, которые на данный момент работают плодотворно. Нам только остается углублять и продвигать отношения.

В Беларуси в начале 2024 года ждут с визитом парламентскую делегацию Азербайджана. Приглашение в адрес ее руководителя уже направлено.