Прямой эфир

Дзермант: благодаря Лукашенко мы стали глобальной нацией

21 марта 2024 19:42
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Александра Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики седьмого созыва. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Дзермант: благодаря Лукашенко мы стали глобальной нацией-1


Алексей Дзермант, политолог:
Если мы в момент транзита вместе не консолидируемся, что мы за судьбу Родины, за продолжение курса наследия... Да, пусть по-другому. Если мы об этом не договоримся, нас раздербанят.

Григорий Азаренок, СТВ:
Естественно.

Алексей Дзермант:
Если наши «элиты» к этому будут готовы, тогда мы сохранимся. Если нет – мы исчезнем. Вот простой вопрос. Говорю честно, как есть. Если мы созрели быть государственным народом, значит у нас будут такие элиты.

Григорий Азаренок: 
Только надо понимать, исчезнем – это не значит, что мы, мол, там с Россией на Востоке выкопаем ров, а так вот станем Западом.

Алексей Дзермант:
Мы там тоже исчезнем.

Григорий Азаренок: 
Не просто исчезнем, как Литва. Она просто стала территорией и ядерным могильником, и местом, где они рекрутируют себе проституток и еще кого-то. Они здесь поубивают всех. Они нас кинут на войну с Россией.

Алексей Дзермант:
Вот сейчас уникальный шанс. Нам дал его Александр Григорьевич, который стоит, конечно, на плечах предшественников – Машерова, Пономаренко, Червякова, Сталина и Ленина. Он так накачал субъектность белорусов, что мы стали глобальной нацией. Если мы можем удержать эту планку, мы достойны быть в истории. Если мы ее уроним, нас растопчут все. Вот это должен понимать каждый. Просто я считаю, чтобы удержать эту планку, нужно продолжать курс Ленина, Сталина, Червякова, Пономаренко, Мазурова, Машерова, Лукашенко. Потому что это единый логический ряд. Если вы его предали, вы упадете в грязь.

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# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

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