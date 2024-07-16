Дзермант: Белорусское партизанское движение — хранитель огня сопротивления всех, кто сражается за свою землю

Алексей Дзермант, политолог:

Мы все прекрасно знаем, понимаем, как Беларусь относится к памяти о Великой Отечественной войне. Это хорошо, это здорово, делается колоссально много. Но нам нужно, кроме этого большого общего полотна, детали, детализация. И вот партизаны, как очень белорусская деталь, белорусский элемент, он нужен, нужен на этом акцент.

Я больше разовью эту мысль. Кроме Дня этой партизанской славы партизанских героев, нам, наверное, нужен будет и отдельный музей партизанского движения с глобальной задумкой. В центре – белорусское партизанское движение как уникальное явление истории, когда почти 400 тысяч партизан, 70-80 тысяч подпольщиков. То есть можно представить масштаб этого движения, но нужно показать в контексте, что мы вот здесь, как эпицентр, хранители этого огня сопротивления... И рядом с нами были сражались сербы, югославы, греки, а потом и вьетнамцы. То есть все те, кто сражаются за свою землю, вгрызаются в нее с мотыгами, с лопатами, с чем угодно, с кустарным оружием по всему миру, против колониализма, западной гидры, против расизма. Вот на самом деле все они должны быть представлены в этом нашем храме партизанского движения, в Музее партизанского движения.

Читайте также:

Легализация греха и возведение его в культ – Сергей Михеев о сатанизме на Западе

Терех о беглых: они провалили свою миссию и теперь «отрезаны от кормушки»

Дугин: Лукашенко стал не просто ностальгией по прошлому, он стал движением в будущее