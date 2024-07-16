Это антиреклама – почему пластический хирург может отказать клиенту?

На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Кудин, пластический хирург:

Да, конечно.

Алеся Лакина:

Что за случаи? Вы смотрите и говорите, что ты и так красивая, зачем тебе операция? Или это какие-то другие причины?

Михаил Кудин:

Такое бывает. У меня были девушки, которые приходили ко мне на пластику груди, но мне эстетически грудь и так нравилась.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

То есть вы им даете эти советы?

Алеся Лакина:

Как вы говорите?

Михаил Свито:

«Мне нравится твоя грудь, я не советую тебе делать пластику, иди домой».

Михаил Кудин:

Я могу так и сказать, что она устраивает.

Михаил Свито:

Она говорит: «Михаил, большие деньги плачу. Я хочу, меня не устраивает».