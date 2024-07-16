Это антиреклама – почему пластический хирург может отказать клиенту?
На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Бывают случаи, когда вы отказываете?
Михаил Кудин, пластический хирург:
Да, конечно.
Алеся Лакина:
Что за случаи? Вы смотрите и говорите, что ты и так красивая, зачем тебе операция? Или это какие-то другие причины?
Михаил Кудин:
Такое бывает. У меня были девушки, которые приходили ко мне на пластику груди, но мне эстетически грудь и так нравилась.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
То есть вы им даете эти советы?
Алеся Лакина:
Как вы говорите?
Михаил Свито:
«Мне нравится твоя грудь, я не советую тебе делать пластику, иди домой».
Михаил Кудин:
Я могу так и сказать, что она устраивает.
Михаил Свито:
Она говорит: «Михаил, большие деньги плачу. Я хочу, меня не устраивает».
Михаил Кудин:
Ситуация в том, что денег много никогда не бывает, но есть понятие профессиональных стандартов. Ты можешь делать нестандартные увеличения груди, которые тебе не нравятся. Я простой пример говорю, потому что знаю, коллеги мои делали – импланты больше литра ставили. Для меня эстетический компонент. Если я буду делать такие операции, которые мне не нравятся, то это привлечет поток тех пациентов, которые будут приходить, кому хочется сделать такие операции. То есть я буду заниматься тем, что мне не нравится.
Алеся Лакина:
Мне кажется, все-таки врач должен делать во благо, а не наоборот.
Михаил Кудин:
Он должен делать, во-первых, во благо. Во-вторых, он не должен делать операцию не по показаниям, потому что хирургия всегда тебя наказывает.
Алеся Лакина:
Мне кажется, это еще лицо Михаила. Если кто-то увидит женщину, у которой некрасивая грудь, но она после пластики, спросит: «Кто тебя оперировал?» Она скажет: «Михаил Кудин меня оперировал». Поэтому это антиреклама.
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