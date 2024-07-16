Самые популярные пластические операции – что говорит статистика?

На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Порой одной косметики и уколов красоты недостаточно, чтобы омолодится. Тогда на помощь приходит самый радикальный метод – это пластическая хирургия. Что по этому поводу говорит статистика?