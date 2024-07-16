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Самые популярные пластические операции – что говорит статистика?

16 июля 2024 19:43
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На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Порой одной косметики и уколов красоты недостаточно, чтобы омолодится. Тогда на помощь приходит самый радикальный метод – это пластическая хирургия. Что по этому поводу говорит статистика?

Самые популярные пластические операции – что говорит статистика?-1

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Более 11 миллионов пластических операций ежегодно проводят хирурги в разных странах мира. Самая распространенная операция по увеличению груди, на нее приходится 15,8 % от общего количества. Чуть менее популярна липосакция – это 15 %, пластика глазных век – 11,1 % и, конечно же, пластика живота – 8,1 %.

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# Медицина # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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