Женщины приходят чаще. С какими запросами мужчины обращаются к пластическим хирургам?

На что только ни пойдешь, чтобы сохранить молодость и красоту, даже ляжешь под нож пластического хирурга. Красота требует не только жертв, но и больших материальных вложений. Современная косметология и пластическая хирургия готовы предложить любой спектр процедур, чтобы выглядеть дорого, свежо и богато. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие самые популярные запросы у белорусов, с чем к вам приходят?
Михаил Кудин, пластический хирург:
У меня приходят со всем.
Алеся Лакина:
Мне кажется, все-таки женщины приходят гораздо чаще, чем мужчины?
Михаил Кудин:
Да, женщины – это основное. Приходят 90 % моих пациентов – это женщины. И около 10 – мужчины. Мужчины, как правило, 40-60 лет. Они состоявшиеся в жизни, работающие в крупных компаниях, как правило, часто европейских компаниях, и следящие за собой. Хотя бывает иногда пенсионеры. Блефарохалазис – это когда верхнее веко нависает, просто банально мешает ходить или опустить даже голову они не могут.
Алеся Лакина:
Это медицинское показание?
Михаил Кудин:
Да.
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