Дзермант: «Беларусь становится выразителем не только своего мнения, но и голосом справедливости»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
На днях Александр Лукашенко посетил столицу Азербайджана – Баку, где проходил Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Наш лидер выступил с критической речью как в отношении неповоротливых, забюрократизированных структур ООН, которые должны заниматься этой проблемой, так и в отношении государств западного мира, представители которых на саммите отсутствовали, но именно на них лежит основная ответственность за климатические изменения. Но главное, конечно, не эта критика, а те предложения, прозвучавшие из уст Президента Беларуси.
Лукашенко: «Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями».
Алексей Дзермант:
Очень четкие, понятные предложения, а не псевдоэкологическая демагогия или спекуляции на так называемой «зеленой повестке». Климатические изменения очевидны, они неизбежны, более того, они всегда происходили на протяжении истории человечества, главный вопрос в том, как мы к ним адаптируемся, особенно это касается сельского хозяйства, то есть сферы обеспечения продовольствия всего человечества.
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