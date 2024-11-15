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Дзермант: «Беларусь становится выразителем не только своего мнения, но и голосом справедливости»

15 ноября 2024 18:03
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

Дзермант: «Беларусь становится выразителем не только своего мнения, но и голосом справедливости»-2

На днях Александр Лукашенко посетил столицу Азербайджана – Баку, где проходил Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Наш лидер выступил с критической речью как в отношении неповоротливых, забюрократизированных структур ООН, которые должны заниматься этой проблемой, так и в отношении государств западного мира, представители которых на саммите отсутствовали, но именно на них лежит основная ответственность за климатические изменения. Но главное, конечно, не эта критика, а те предложения, прозвучавшие из уст Президента Беларуси.

Лукашенко: «Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями».

Дзермант: «Беларусь становится выразителем не только своего мнения, но и голосом справедливости»-4

Алексей Дзермант:
Очень четкие, понятные предложения, а не псевдоэкологическая демагогия или спекуляции на так называемой «зеленой повестке». Климатические изменения очевидны, они неизбежны, более того, они всегда происходили на протяжении истории человечества, главный вопрос в том, как мы к ним адаптируемся, особенно это касается сельского хозяйства, то есть сферы обеспечения продовольствия всего человечества.

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант # Экология

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