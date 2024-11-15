Дзермант: «Беларусь становится выразителем не только своего мнения, но и голосом справедливости»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

На днях Александр Лукашенко посетил столицу Азербайджана – Баку, где проходил Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Наш лидер выступил с критической речью как в отношении неповоротливых, забюрократизированных структур ООН, которые должны заниматься этой проблемой, так и в отношении государств западного мира, представители которых на саммите отсутствовали, но именно на них лежит основная ответственность за климатические изменения. Но главное, конечно, не эта критика, а те предложения, прозвучавшие из уст Президента Беларуси. Лукашенко: «Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями».