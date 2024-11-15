В Беларуси повысили соцгарантии для ветеранов – рассказываем об изменениях

Вниманием и заботой в нашей стране окружены и оставшиеся в живых воины-победители. Белорусы благодарны им за мирное небо, суверенитет и независимость. Свидетелей войны с каждым годом становится меньше, и наша задача – обеспечить их достойный уровень жизни. В Беларуси усилили социальную защищенность ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий закон на днях был подписан главой государства. Речь не только о повышении пенсий, но и о льготах в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения. Об этом подробнее расскажет Галина Буро, которая встретилась с защитниками Отечества.

Съемочную группу Иван Невзоров встречает во всей форме. Мундир пограничника с россыпью медалей – это его гордость и память. Что такое война, он узнал уже подростком, когда отца и брата забрали на фронт, а в 1944-м и ему, 17-летнему парню, пришла повестка. Из учебного пункта был направлен в составе полка НКВД на охрану стратегического объекта – моста в Нижегородской области, там и встретил Победу. Но битва с врагом на этом не закончилась. После войны несколько лет ликвидировал бандформирования на территории Западной Украины. На его личном счету три выслеженных бандеровца. Рисковать жизнью приходилось не раз. В дальнейшем свою жизнь связал с пограничными войсками. Последнее место службы – Гродно, здесь и остался. В свои 97 признается: вниманием не обделен.

Иван Невзоров, ветеран Великой Отечественной войны:

Не забывают. Каждый праздник поздравляют, приезжают, дарят подарочки. Медицинская помощь бесплатная полностью. Пенсия достойно, конечно. В два раза больше, чем рабочий класс получает. Забота – это лучший способ отблагодарить ветеранов за их вклад в мирное небо, в независимость и суверенитет Беларуси. На поддержку этой категории в том числе направлен закон «Об изменении законов по вопросам ветеранов», подписанный главой государства, по которому повышаются социальные гарантии ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма, участникам боевых действий на территориях других государств, вдовам погибших военнослужащих, а также вольнонаемным лицам, которые работали в Афганистане.