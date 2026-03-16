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Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений

16 марта 2026 07:17
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В оранжереях Центрального ботанического сада воцарилась весна: здесь представили выставку луковичных растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений-2

Главные акценты экспозиции – тюльпаны и нарциссы. В коллекции из 50 сортов – как классические, так и экзотические формы, в том числе 8 редких видовых сортов – например, изящные Тарда и Клусиана. Нарциссов – более 60: от густомахровых до миниатюрных. Также можно было увидеть благоухающую сирень, пышные пионы и сон-траву.

Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений-4

Галина Нестерович:
Это выставка, она традиционная, и каждый год я ее жду. Мне очень нравятся гиацинты, я очень люблю тюльпаны, композиции продуманы. Все настолько прекрасно, это низкий поклон всем создателям этой выставки.

Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений-6

Ольга Червякова:
Когда мы прочитали про «Дыхание весны», то я предложила девочкам, они с удовольствием это восприняли, что мы приедем. Что понравилось больше всего, тюльпаны попугайные, то есть такие экзотические виды, которых редко когда можно встретить.

Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений-8

Елена Осипук, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Эта выставка у нас уже стала традиционной, она проводится больше шести раз, поэтому подготовка к выставке каждым годом становится все более кропотливая. Она начинается еще с осени, с каждым годом становится все больше и больше сортов.

Сотрудники сада «разбудили» растения от зимней спячки с помощью методики выгонки – сложного агротехнического приема со строгими температурными режимами. Экскурсоводы дали рекомендации по агротехнике и раскрыли тонкости выращивания цветов в домашних условиях.

# Растения и цветы # Центральный ботанический сад НАН Беларуси # Цветы # Выставка

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