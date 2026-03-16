Дыхание весны! В Ботаническом саду представили выставку растений

В оранжереях Центрального ботанического сада воцарилась весна: здесь представили выставку луковичных растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные акценты экспозиции – тюльпаны и нарциссы. В коллекции из 50 сортов – как классические, так и экзотические формы, в том числе 8 редких видовых сортов – например, изящные Тарда и Клусиана. Нарциссов – более 60: от густомахровых до миниатюрных. Также можно было увидеть благоухающую сирень, пышные пионы и сон-траву.

Галина Нестерович: Это выставка, она традиционная, и каждый год я ее жду. Мне очень нравятся гиацинты, я очень люблю тюльпаны, композиции продуманы. Все настолько прекрасно, это низкий поклон всем создателям этой выставки.

Ольга Червякова: Когда мы прочитали про «Дыхание весны», то я предложила девочкам, они с удовольствием это восприняли, что мы приедем. Что понравилось больше всего, тюльпаны попугайные, то есть такие экзотические виды, которых редко когда можно встретить.

Елена Осипук, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Эта выставка у нас уже стала традиционной, она проводится больше шести раз, поэтому подготовка к выставке каждым годом становится все более кропотливая. Она начинается еще с осени, с каждым годом становится все больше и больше сортов.

Сотрудники сада «разбудили» растения от зимней спячки с помощью методики выгонки – сложного агротехнического приема со строгими температурными режимами. Экскурсоводы дали рекомендации по агротехнике и раскрыли тонкости выращивания цветов в домашних условиях.