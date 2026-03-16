МВД выявлен нелегальный предприниматель: школьник незаконно торговал вейпами

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних и налоговой службой пресекли деятельность нелегального предпринимателя. Им оказался 17‑летний школьник из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правоохранителей, парень арендовал гараж, где хранил крупную партию никотиносодержащих жидкостей и комплектующих для вейпов.