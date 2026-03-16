МВД выявлен нелегальный предприниматель: школьник незаконно торговал вейпами

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних и налоговой службой пресекли деятельность нелегального предпринимателя. Им оказался 17‑летний школьник из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным правоохранителей, парень арендовал гараж, где хранил крупную партию никотиносодержащих жидкостей и комплектующих для вейпов.
Сергей Витушко, заместитель начальника УБЭП УВД Минского облисполкома:
Одиннадцатиклассник приобрел их посредством мессенджера. При осмотре гаража обнаружено и изъято свыше тысячи емкостей с жидкостями, а также порядка 700 комплектующих и одноразовых систем курения, на общую сумму более 10 тысяч рублей. Составлен административный материал. Бизнесмену грозит крупный штраф и конфискация товара.
Фактически подросток организовал полноценный склад и торговую точку, не имея ни регистрации, ни разрешений. По оценке специалистов, это одна из самых крупных партий нелегальной никотиновой продукции, изъятых у несовершеннолетнего. Правоохранители напоминают: торговля никотиносодержащей продукцией без регистрации и контроля – прямое нарушение закона и угроза здоровью покупателей, особенно подростков.