Двухэтажный дом семейного типа, рассчитанный на 10 детей, появился в Узде

Новости Беларуси. Дом семейного типа открыли в Узденском районе. В центре города появилось двухэтажное здание для семьи Коршук. Родители – воспитатели Татьяна и Анатолий Коршук – будут воспитывают 6 приемных детей.

Между тем, здание рассчитано на 10 детей, скоро здесь ждут очередное пополнение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В области Узденский дом семейного типа стал 36 по счету. По поручению главы государства такая форма воспитания детей сирот в стране будет развиваться, а воспитанники домов-интернатов смогут получить родительское тепло.