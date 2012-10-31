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Двухэтажный дом семейного типа, рассчитанный на 10 детей, появился в Узде

31 октября 2012 14:13
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Новости Беларуси. Дом семейного типа открыли в Узденском районе. В центре города появилось двухэтажное здание для семьи Коршук. Родители – воспитатели Татьяна и Анатолий Коршук – будут воспитывают 6 приемных детей.

Между тем, здание рассчитано на 10 детей, скоро здесь ждут очередное пополнение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В области Узденский дом семейного типа стал 36 по счету. По поручению главы государства такая форма воспитания детей сирот в стране будет развиваться, а воспитанники домов-интернатов смогут получить родительское тепло.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Государственная политика # Фотофакт

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