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27 тысяч квадратных метров жилья до конца 2012 года введут в Партизанском районе Минска

30 октября 2012 17:42
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Новости Беларуси. Амбициозные планы и реальные перспективы. 27 тысяч квадратных метров жилья до конца года введут в Партизанском районе. А уже в 2013 начнется застройка территории Зеленого Бора.

О строительных планах и социально-экономическом развитии 30 октября говорили в администрации Партизанского района.

Что касается промышленной сферы, предприятия квартала уделяют особое внимание импортозамещению и инновациям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Крепак, глава администрации Партизанского района:
Сегодня у нас порядка 20 инновационных проектов на сумму 1,4 млрд рублей. Кроме того, уже около пяти проектов у нас в районе уже реализованы.
Один пример. Предприятие производит инновационную продукцию именно с учетом новых фармацевтических разработок. И в этой части, конечно, будет пользоваться спросом, составит достойную конкуренцию.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика

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