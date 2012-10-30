27 тысяч квадратных метров жилья до конца 2012 года введут в Партизанском районе Минска

Новости Беларуси. Амбициозные планы и реальные перспективы. 27 тысяч квадратных метров жилья до конца года введут в Партизанском районе. А уже в 2013 начнется застройка территории Зеленого Бора.

О строительных планах и социально-экономическом развитии 30 октября говорили в администрации Партизанского района.

Что касается промышленной сферы, предприятия квартала уделяют особое внимание импортозамещению и инновациям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Крепак, глава администрации Партизанского района:

Сегодня у нас порядка 20 инновационных проектов на сумму 1,4 млрд рублей. Кроме того, уже около пяти проектов у нас в районе уже реализованы.

Один пример. Предприятие производит инновационную продукцию именно с учетом новых фармацевтических разработок. И в этой части, конечно, будет пользоваться спросом, составит достойную конкуренцию.