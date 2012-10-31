Новости Беларуси. В Логойском районе восстановят лес, который был вырублен во время недавнего чемпионата мира среди лесорубов. В конце августа участники соревнований за три дня повалили более 100 деревьев.

Весной около семи новых гектаров сосны и березы пополнят лесной фонд Логойщины. Инициаторы благого дела – местная молодежь, участники районные эко-патруля. Сегодня ведется подготовка площадей к посадке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виталий Традчик, главный лесничий Логойского лесхоза:

Эту лесосеку будем оставлять и готовим в рамках проведения ежегодной акции «Неделя леса». Садим мы около семи тысяч на гектар. Будет здесь высажено около 50 тысяч сеянцев.

Была плановая рубка, которая намечена нам лесоустройством на 10 лет. Здесь ничего специально для чемпионата вырублено не было.