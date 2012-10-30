Дома с мозаикой в минском микрорайоне Восток претендуют на включение в список историко-культурных ценностей

Новости Беларуси. Дома в микрорайоне Восток претендуют на включение в список историко-культурных ценностей. Достоянием столицы может стать красочная мозаика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Комплекс зданий с эксклюзивным декором считается одним из самых узнаваемых и знаковых в Минске. А для своего времени эти дома были еще и уникальными. Считается, что они – последний образец ансамблевой застройки. После все строительство в городе велось по принципу «каждый объект сам по себе».