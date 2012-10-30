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Дома с мозаикой в минском микрорайоне Восток претендуют на включение в список историко-культурных ценностей

30 октября 2012 17:27
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Новости Беларуси. Дома в микрорайоне Восток претендуют на включение в список историко-культурных ценностей. Достоянием столицы может стать красочная мозаика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Комплекс зданий с эксклюзивным декором считается одним из самых узнаваемых и знаковых в Минске. А для своего времени эти дома были еще и уникальными. Считается, что они – последний образец ансамблевой застройки. После все строительство в городе велось по принципу «каждый объект сам по себе».

# общество # Здания Минска

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