Двое учащихся Фанипольской средней школы проведут день с министром образования

Новости Беларуси. Уникальную возможность для молодежи оценить министерскую «кухню» изнутри предложили в Министерстве образования. На один день окунуться в жизнь настоящего министра, чтобы не понаслышке узнать, что же это за работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Счастливчиками из числа учащихся стали двое ребят из Фанипольской средней школы. Они проведут рабочий день с самим министром образования Игорем Карпенко. Узнают, какой у него график, как на практике работает законодательство, какую социальную работу выполняет глава ведомства и каковы секреты грамотного тайминга чиновника.