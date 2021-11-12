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Двое учащихся Фанипольской средней школы проведут день с министром образования

12 ноября 2021 08:56
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Новости Беларуси. Уникальную возможность для молодежи оценить министерскую «кухню» изнутри предложили в Министерстве образования. На один день окунуться в жизнь настоящего министра, чтобы не понаслышке узнать, что же это за работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое учащихся Фанипольской средней школы проведут день с министром образования-1

Счастливчиками из числа учащихся стали двое ребят из Фанипольской средней школы. Они проведут рабочий день с самим министром образования Игорем Карпенко. Узнают, какой у него график, как на практике работает законодательство, какую социальную работу выполняет глава ведомства и каковы секреты грамотного тайминга чиновника.

Двое учащихся Фанипольской средней школы проведут день с министром образования-4

Ответы на все эти вопросы, возможно, помогут ребятам определиться и со своим будущим. К слову, проект пользуется популярностью. В сентябре старшеклассники минской школы № 7 познакомились с буднями министра труда и социальной защиты Ирины Костевич.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Ирина Костевич # Фотофакт

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