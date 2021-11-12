Совместный опыт позволит укрепить государства. О чём говорили представители Беларуси и Кубы 11 ноября?

Сергей Клишевич на встрече парламентариев Беларуси и Кубы: «Это героический народ и героическая страна» ( подробнее здесь ).

Противостояние внешним вызовам, сотрудничество в экономике, поддержка на международной арене. Взаимодействие Беларуси и Кубы 11 ноября обсудили в Минске на встрече рабочей группы белорусских парламентариев с послом Кубинской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях пандемии отдельное внимание сотрудничеству по медицинской линии. Куба первой в Латинской Америке разработала собственную вакцину – препарат показал 100-процентную эффективность против тяжелых форм коронавируса. Однако COVID-19 не единственная проблема, которая сегодня объединяет Минск и Гавану. Куба уже много лет сталкивается с проявлениями гибридных атак. Подобные методички коллективный Запад использует и против Беларуси. Депутаты уверены, что совместный опыт позволит укрепить наши государства и сделать их еще сильнее.