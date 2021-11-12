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Совместный опыт позволит укрепить государства. О чём говорили представители Беларуси и Кубы 11 ноября?

12 ноября 2021 08:33
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Противостояние внешним вызовам, сотрудничество в экономике, поддержка на международной арене. Взаимодействие Беларуси и Кубы 11 ноября обсудили в Минске на встрече рабочей группы белорусских парламентариев с послом Кубинской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Клишевич на встрече парламентариев Беларуси и Кубы: «Это героический народ и героическая страна» (подробнее здесь).

Совместный опыт позволит укрепить государства. О чём говорили представители Беларуси и Кубы 11 ноября? -1

В условиях пандемии отдельное внимание сотрудничеству по медицинской линии. Куба первой в Латинской Америке разработала собственную вакцину – препарат показал 100-процентную эффективность против тяжелых форм коронавируса. Однако COVID-19 не единственная проблема, которая сегодня объединяет Минск и Гавану. Куба уже много лет сталкивается с проявлениями гибридных атак. Подобные методички коллективный Запад использует и против Беларуси. Депутаты уверены, что совместный опыт позволит укрепить наши государства и сделать их еще сильнее.

«Будет новый этап для сотрудничества». Что обсудили парламентарии Беларуси и Кубы на встрече? Подробности здесь.

Совместный опыт позволит укрепить государства. О чём говорили представители Беларуси и Кубы 11 ноября? -4

Посол отметил, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты сторонами во время официального визита президента Кубы в Беларусь в 2019 году. В первую очередь, речь об экономике.

# Беларусь-Куба # общество # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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