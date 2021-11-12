Сергей Наливайко и Владимир Андрейченко 12 ноября проведут приём граждан

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 12 ноября со своими вопросами можно обратиться к министру по налогам и сборам Сергею Наливайко. Он постарается помочь гражданам в Березовском райисполкоме. В этот же день председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко посетит Витебскую область. С 11:00 до 13:00 спикер проведет личный прием граждан в Ушачском районном исполнительном комитете.

Такой прямой диалог для белорусов – возможность получить помощь в разрешении спорных или сложных вопросов, а для чиновников – эффективный инструмент мониторинга работы местной власти.