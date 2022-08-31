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В Беларуси повысится базовая ставка, а с ней и зарплаты части работников

31 августа 2022 13:42
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Новости Беларуси. Правительство приняло решение о повышении базовой ставки. Это сулит рост заработной платы работников бюджетной сферы. За осень прибавка их ждет дважды: с сентября и с ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси повысится базовая ставка, а с ней и зарплаты части работников-1

Именно к базовой ставке привязаны стимулирующие и компенсирующие выплаты. Кроме того, с нового учебного года дополнительно повышается зарплата воспитателям и их помощникам в детских садах. С сентября им устанавливаются надбавки. Воспитателям в размере 20 % от оклада, а помощникам воспитателей – 10 % от оклада.  

# Зарплаты в Беларуси # общество # Фотофакт

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